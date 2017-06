Las tareas de Duarte en prisión

• Alejandro Aguirre Guerrero

Una severa crisis de ansiedad nocturna autorizó que Javier Duarte elevara sus dosis de antidepresivos. Ya no le suministran una pastilla diaria, aumentaron media tableta. Los episodios de trastorno mental del ex gobernador obedecen, según me comparten, al bullying psicológico que recibe de custodios e internos.

A Duarte le asignaron la limpieza de algunos pasillos donde están las celdas de los reos con liderazgo. Me cuentan que al estar pasando la jerga, los Maras le amenazan y gritan de todo. De alguna forma saben que vivía entre excesivos lujos, y que además, sus seres queridos podrían haberlo dejado a su suerte.

Dale gordito; te vamos a madrear, mexicano; limpia bien, después te vamos a limpiar nosotros; ¿es cierto que te quedaste solito, mexicanito?, le dicen los Maras mientras moja el mechudo en la cubeta con agua enjabonada. No sólo asea pisos, también algunos sanitarios.

Javier Duarte casi no habla; cuando camina, intenta no socializar, aunque en realidad pocos desean entablar relación con él. Ha logrado charlar un poco más con algunos custodios, pues los Maras lo traen “cortito” bajo sus consignas. El veracruzano siente eterna la espera para su audiencia de extradición.

Según la información que tengo, es prácticamente un hecho que Duarte se allanará apenas se lo pregunten de manera oficial a sus abogados. Y es que aunque de manera interna sabe que los los custodios evitarían algún daño de los Maras contra él, (por aquello de tratarse de un prisionero extranjero en tránsito), el “miedo no anda en burro” y “no vaya a ser la de malas”.

El ex gobernador no quiere saber algo sobre su natal Veracruz; de unos días para acá, cuando sus defensores le preguntan qué noticias desea se le informen, pide sólo la internacional y del béisbol de la gran carpa. Prefiere no saber qué dicen en su tierra de él, de sus hijos, de su esposa, de sus “amigos”, del Gobernador actual, y de cómo quedaron las elecciones municipales.

De acuerdo a los últimos datos, la audiencia de extradición para Javier Duarte será el próximo 4 de julio a las 9:30 am, tiempo de México. Según información proporcionada, el ex gobernador cree que no aguantaría un mes más en el penal de Matamoros, ¿lo soportaría en alguna cárcel mexicana? A veces ser extranjero conlleva sus “privilegios”, ¿o no?

alejandroaguirre77@gmail.com

Twitter: @aaguirre_g

www. alejandroaguirre.com.mx