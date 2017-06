Las universidades de Morena

• Cecilia Muñoz

Aunque hace un par de semanas a todos nos tomó por sorpresa el anuncio de Morena de que abriría cuatro universidades públicas en Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán y Xalapa, en realidad este partido político ha enarbolado la bandera de la educación pública superior desde 2015, cuando informó que abriría sedes universitarias en los municipios y delegaciones que gobernaba.

Para enero de 2016, diversos medios de comunicación informaban que Morena, a pesar de haber asegurado que iniciaría clases aquel mes, ni siquiera contaban con planteles, mientras que la SEP afirmaba que no había recibido solicitud alguna por parte de Morena por otorgarle el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

En diciembre de 2016, El Universal daba cuenta de que los planteles estaban en proceso de construcción, pues se planeaba iniciar las clases el siguiente enero, aunque las sedes estarían completamente adecuadas para febrero. Para el mismo mes iniciaría el proceso de registro ante la SEP para obtener el RVOE.

Sin embargo, la página oficial del Programa de Escuelas Universitarias (http://escuelasuniversitarias.org.mx) hace constar que todas las escuelas que lo conforman, a excepción de dos, ya habían iniciado sus clases en enero de 2016 y presentado sus solicitudes de RVOE.

Respecto a la página, ésta presenta múltiples deficiencias para ser el sitio oficial de un proyecto universitario. No hay ni un solo enlace que comunique las actividades oficiales de las universidades ni un apartado específico para cada una de ellas. Simplemente, el link de la Convocatoria 2017 presenta una tabla con el listado de las instituciones y la población donde se encuentran.

Lo que sí hay en la web son noticias y resalta la de la inauguración de una Escuela Normal en Yucatán en 2016, el informe del término de un curso propedéutico y una galería de fotos que retrata la algarabía vivida por la inauguración de escuelas universitarias en Oaxaca, en mayo de este año. Imágenes del o los planteles no hay.

Con estos antecedentes, llegamos a junio de 2017, con el anuncio de Morena de la futura apertura de universidades públicas en Veracruz y los 20 mil rechazados de la Universidad Veracruzana que probablemente volteen con esperanza hacia este nuevo proyecto que, sin embargo, ha probado ser como mínimo apresurado.

En Veracruz ya tenemos el antecedente de la UPAV como una institución de educación superior que prometió ser el alivio de muchos veracruzanos que deseaban una educación universitaria y que por diferentes razones no podían acceder a escuelas particulares o a la UV. Pero hoy sabemos que el chasco fue mayúsculo. No pueden culparnos si ante una nueva propuesta sospechamos, especialmente si viene de un partido político… Después de todo –y no es que quiera ser malpensada– la mayoría de los universitarios también son votantes.

Pero incluso si asumimos que el proyecto logre ser apartidista del todo, aún quedan dudas que resolver: ¿En qué sitios se ubicarán las nuevas universidades públicas de Morena en Veracruz? ¿Quiénes serán los profesores? ¿Qué carreras impartirán? ¿Dedicarán recursos a la investigación y a la realización de foros y congresos? ¿Abrirán un sitio web en forma donde podamos solicitar información, consultar la lista y currículums de los catedráticos y los planes de estudios?

Celebremos que haya nuevas propuestas de educación pública, pero no nos conformemos. Si Morena pretende abrir nuevas universidades que lo haga de la única forma en que se pueden hacer las cosas: bien. Así nos evitamos preguntas incómodas.

polisemia@outlook.es

@polisemia_CM