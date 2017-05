Las válvulas de la presa Yuribia no están cerradas: MAYL

Redacción.- Luego de que se dio a conocer que las válvulas de la presa Yuribia fueron soldadas por ejidatarios de Tatahuicapan para disminuir el abastecimiento de agua a la zona sur de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares negó que esto sea verdad y aseguró que hasta el momento el servicio de agua no ha sido afectado.

Esto a pesar de que el jefe de oficina de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Coatzacoalcos, Rafael Jesús Abreu Ponce, confirmó los hechos.

Dijo que su gobierno no cederá a las presiones de los ejidatarios pues señaló nuevamente que Morena está detrás de ellos y buscan chantajear a su administración para su beneficio.

“No no es verdad, yo ya lo chequé y no. Está surtiendo normalmente agua”, aseguró tajantemente.

“Si la cierran la abren, no hay duda, no les vamos a dar 2 millones y medio de pesos como chantaje mensual a MORENA para que cierren el agua y se queden sin agua los habitantes”.

El gobernador dijo que no permitirá que medio millón de habitantes de la zona sur de la entidad se queden sin el servicio de agua potable y reiteró que hasta el momento no hay ningún problema en la presa Yuribia, pero de haberlo no negó usar la fuerza pública para liberarla.