Le falta transparencia a la actual Legislatura: Cinthya Lobato

Redacción.- Cinthya Amaranta Lobato Calderón, diputada local del PAN, dijo que en la actual Legislatura ha faltado transparencia en los contratos con los medios de comunicación, en el uso de los recursos y en todo.

“En todo, no he visto transparencia, todo el tiempo fui clara en la importancia que hay de que nosotros como Congreso seamos quienes estemos en la punta de lanza, no es si haya transparencia o no, que nosotros marquemos la pauta a las demás instituciones”, agregó.

Reconoció que mantiene varias diferencias con su coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández.

“El tema de los medios, la transparencia del recurso, en lo que se está utilizando; son muchas cosas en general, no es un tema en específico, es en general. Debe de haber transparencia en todo, sobre todo en el lugar en donde está saliendo lo que esperamos que los demás hagan”, planteó la Legisladora.

Lobato Calderón dijo que no teme ser expulsada de la bancada del PAN por exteriorizar sus ideas, afirmando que el actual Congreso de Veracruz está dejando la oportunidad de ser el mejor a nivel nacional a partir de la alternancia.

“Creo que hemos dejado pasar meses importantes que podrían habernos colocado como el primer Congreso a nivel nacional en transparencia y en un tiempo en que estamos tan lastimados los veracruzanos es un tema importante, en el que tendríamos que darle prioridad.

“Fundamentalmente eso, ese es uno de los temas en los que estaré trabajando y espero no encontrar trabas ni nada de eso, mientras sea así no tengo por qué dejar (la fracción del PAN)”, sostuvo.

Insistió en que personalmente trata de ser clara y puntual, por lo que si desde la Legislatura se exige transparencia afuera “hay que empezar por casa”, no obstante ella no la ha visto.

En entrevista, reiteró que no tiene la intención de dejar al PAN, apuntando que espera “no tener que llegar a algo tan definitivo”.

“Simplemente lo que he externado es que yo tengo que trabajar de forma transparente, congruente a lo que yo pienso y finalmente eso de estar dentro de una bancada o tener un desacuerdo con la forma en que se está llevando no tendría por qué significar llegar a un extremo”, mencionó.

Consideró que en la entidad se tendría que hablar de un Congreso ciudadano pero demostrarlo; hablar de un cambio y también demostrarlo.

“Pretendemos cada una de las cosas de las que hablamos, por las que la gente ha votado por cada uno de nosotros o nos ha dado la oportunidad de estar aquí, entonces hay que dar respuesta”.

En cuanto a sus diferencias con Sergio Hernández, apuntó que espera poder arreglarlas de alguna forma, aunque no sabe cómo. Incluso admitió que no sabe si por dar sus opiniones pueda ser expulsada de la fracción panista.