Legisladores federales no hacen su chamba: Aracely Salcedo

Hilda Hermida Delgado.- La integrante del colectivo Familias Desaparecidas de Orizaba, Aracely Salcedo Jiménez, señaló que los legisladores a nivel federal sólo han simulado trabajo en la Ley General de Desapariciones forzadas.

En entrevista, la activista y madre de la joven desaparecida Fernanda Rubí, desde septiembre del 2012, comentó que hay un atraso visible en la adecuación de esta ley que permitirá eficientar la labor de búsqueda de las víctimas.

“Nosotros la llamamos una simulación de trabajo por parte de los legisladores, porque ha sido un pin pon ahorita, pero ya vamos por la tercera sesión y ni una más. No se nos hace justo que ellos quieran el tema de no localizados. Minimizan los casos, minimizan la situación que estamos viviendo real”.

La solicitud que se está haciendo atiende a las necesidades de las miles de familias que buscan a alguno de sus integrantes víctima de desaparición, sin embargo no se ha concretado ni la legislación ni el presupuesto para el banco de ADN que permita la localización e identificación inmediata.

“No estamos pidiendo algo que no esté en sus manos, es algo real, es algo que vivimos, son necesidades que tienen las familias para la búsqueda inmediata y localización, es todo lo que pedimos. Pedimos un presupuesto para tener un banco real de ADN”.

De esa forma, reclamó que las propias autoridades no cuenten con cifras precisas de la problemática, pues dijo que sus datos son absurdos para quienes conocen la realidad que vive Veracruz.

“Las cifras que tienen los legisladores son absurdas, son cifras que dan risa para nosotros que estamos en esto. En el estado de Veracruz nos queda claro que hay mucha gente que no denuncia. No quieren denunciar, tienen miedo de la autoridad, tienen miedo a represalias, tienen miedo que ellos mismos pongan a su familia y no regresen a casa”.