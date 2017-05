Lentos los MORENOS para combatir la corrupción

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Todos los ex compañeros de la bancada de MORENA de la todavía diputada con licencia Eva Cadena se han visto demasiado lentos para, como dicen y repiten en todos sus discursos combatir la corrupción y transparentar las acciones, pues fue hasta este jueves, luego de que ya habían sido difundidos tres videos diferentes en los que la legisladora recibe fajos de billetes, lo mismo que para entregar a su líder nacional, que para su campaña como candidata a presidenta municipal de las Choapas, que para votar a favor de una iniciativa de ley en el Congreso.

Desde que apareció el primer video de recaudación de medio millón de pesos, supuestamente para ser entregados a Andrés Manuel López Obrador, se tenía que haber presentado la dirigencia estatal y la coordinación de MORENA en el Congreso ante la FEPADE y la Fiscalía del Estado para denunciar y demandar que se investigaran los posibles delitos que son evidentes en la grabación.

Porque, además, la todavía diputada local estaba violando flagrantemente los tres principios básicos que el líder nacional de MORENA estaba utilizando para atraer simpatizantes y votos a su causa: No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Pero resulta que la diputada Eva Cadena estaba haciendo todo lo contrario, estaba mintiendo al aceptar que entregaría ese medio millón a López Obrador, estaba robando al recibir dinero de procedencia desconocida y estaba traicionando al pueblo al prestarse a ser una recaudadora multimillonaria.

No sabemos si fue casualidad, pero hasta Andrés Manuel López Obrador tuvo que cambiar sus promocionales en televisión y radio, ahora ya que presume de que su conducta está basada en tres principios No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ahora en un nuevo promocional exhorta a los veracruzanos a que “agarren la carnada, pero no muerdan el anzuelo”.

En la más reciente sesión del Congreso Veracruzano, los diputados de MORENA se vieron lentos y hasta complacientes con su ex compañera de bancada, ya que, en lugar de solicitar un juicio de procedencia para su desafuero, únicamente pidieron que se le borrara de la lista de miembros de ese partido y presentaron una iniciativa de ley para aprobar el desafuero de todos los funcionarios que incurran en actos de deshonestidad puedan ser castigados sin gozar de la protección fuero.

En la sesión de este martes, los legisladores de los diversos partidos estuvieron lanzándose durante más de dos horas señalamientos de corrupción, hasta que finalmente se aprobó que “por medio de su Área Jurídica ponga en conocimiento de las autoridades competentes los hechos probablemente constitutivos de delitos que se advierten en una videograbación difundida por los medios de comunicación, referentes a un proceso legislativo de este Congreso del Estado, para lo cual se deberán de proporcionar los datos que estuvieran a su disposición, además que se agregue a tantos y cuantos diputados estén involucrados”.

Hasta la mañana de este miércoles, la bancada de MORENA se presentó en la Fiscalía General de Justicia para denunciar penal de los delitos que se puedan derivar de los 3 videos recaudatorios de billetes, dados a conocer por el periódico El Universal.

También a nivel federal la Procuraduría General de la República (PGR) informó que Eva Cadena, ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, podría ser investigada por “lavado” de dinero o por operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de haber cometido posibles delitos electorales.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), explicó que se estarían configurando otros ilícitos, luego de que el periódico El Universal difundiera un nuevo video en el que la diputada local Eva Cadena recibe un millón de pesos a cambio de impulsar una ley a favor de empresarios en Veracruz.

“Vamos a incorporar ese nuevo video a la información; apreciamos una serie de conductas que podrían dar origen a otro tipo de delitos, que no son competencia de la fiscalía, como recursos de procedencia ilícita o, inclusive, relacionado con el mal uso de la función que tenía como legisladora o podría tratarse de ‘lavado’ de dinero y se dará una vista a las autoridades para que inicien una investigación para conocer el origen y destino del dinero”.

Este martes se esperaba que Eva Cadena acudiera a la FEPADE para rendir su declaración por los dos primeros videos en los que recibió recursos supuestamente para Andrés Manuel López Obrador; al no presentarse se solicitará una orden de comparecencia obligatoria.

Como tampoco se presentó a la sesión del Congreso del Estado, no sería extraño que a estas horas, ya hubiera puesto tierra de por medio o que cuando menos haya tramitado un buen número de amparos para evitar ser detenida.

