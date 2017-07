Ley Idiota

• Salvador Muñoz

Un idiota (de ésos que van caminando con la vista fija en el celular y con audífonos) se proyecta contra el cofre de la camioneta, porque todavía le cedo el paso, cortesía que no ve y decide atravesar la calle bajando al arroyo vehicular precisamente a la entrada del estacionamiento y choca con mi carro estacionado.

Conste, no es un aditamento forzoso el celular y los auriculares para que la gente se atraviese por donde se le da su regalada gana. Lo hacen una y otra y otra… como si la ligera perpendicular que hay en la entrada les permitiera tomar más impulso para caminar aún más rápido o como ven que es una “bajadita”, creen que ello les facilitará el paso.

Sigo sin entender el porqué la gente decide cruzar a la entrada del estacionamiento del módulo donde vivo y no en la esquina.

¡Ah! ¿Pero recuerdan cuando se pegó el grito en el cielo cuando se pretendió sancionar a quien cruzara a media calle y no en la esquina?

II

Una Ley, para castigar a quien ofenda o acose a una mujer.

Una Ley, para castigar a quien atente contra un menor de edad.

Una Ley, para el funcionario que robe.

Una Ley, para reconocer la aportación de los afrodescendientes y de paso, evitar su discriminación.

Una Ley, contra el despido injustificado.

Una Ley que permite que la diversión de unos, sea a costa de la muerte de otros, como es la pelea de gallos y la tauromaquia.

Hay Leyes casi para todo, cuando todo sería sencillo si hubiera educación y cultura. Con el riesgo de morder mi propio anzuelo, debería de haber una Ley que sancione a los idiotas, como a ese tipo con celular y auriculares que se proyecta contra el cofre… o a quien cree que es divertido ver a dos gallos peleando, dos perros destrozándose, un oso contra perros, un perro matando a indeterminado número de ratas en una caja, o un sujeto atravesando a un toro en un circo romano llamado Plaza.

III

¿Qué? ¿Que sólo nuestra Ley permite la pelea de gallos y la tauromaquia? ¿Las otras no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿La especie? Si igual un gallo puede matar a otro gallo ¿por qué entonces se hace diferencia a no permitir la pelea de perros? Al final, ¡es diversión! Hay criaderos de perros; hay el rumor del robo de perros para que los canes que pelean, entrenen su salvajismo con éstos; genera flujo de recursos, venta de alcohol, apuestas, hay dinero para una sociedad de escasos recursos (que es donde presumen se dan estas peleas)…

Si atendemos la lógica (hay que llamarla de un modo en aras de no ser ofensivos, porque cómo me cuesta no serlo) de nuestros diputados, de ésos 25 diputados que apuestan a los empleos, al dinero, a las tradiciones… ¿por qué entonces la muerte se permite, pero la tortura no, como en los circos?

IV

¿Nota alguna diferencia de esta Legislatura con las anteriores? No creo que haya mucha, sean azules, rojos, amarillos, verdes o del color que usted quiera… al final tienen el estigma que se merecen, y no lo digo yo, de “levanta-dedos”, “corruptos”, “focas aplaudidoras”, y los que usted quiera agregar, sólo les hace falta algo para que consoliden su trabajo legislativo como el que ayer, con la aprobación de pelea de gallos y tauromaquia, hicieron: ¡Hacer una Ley contra idiotas! ¡Total! ¡Tienen fuero!

smcainito@gmail.com