Logró puntaje perfecto para entrar a la UNAM

Redacción.- Lesthat Manelick Martínez López, quien aclara que no es superdotado y hace “lo mismo que los otros”, logró la puntuación perfecta en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 120 aciertos, ni un solo error.

Ulises Yered Flores García, Brenda Leal Peralta, Aristeo Efraín Valadez Montero y Alondra Díaz Andrade obtuvieron 119 aciertos, uno menos que Martínez López.

Para aprobar el examen los cinco estudiaron entre 12 y 14 horas diarias, algunos con la ayuda de un curso o de las herramientas digitales que ofrece la UNAM para prepararse, pero todos movidos por el deseo de tener un futuro mejor con base en la superación académica.

Manelick, el único que logró la puntuación perfecta, se considera un joven como todos los demás, no es superdotado y hace lo mismo que otros.

“Salgo con mis amigos, me divierto, pero la avidez y la tenacidad para alcanzar lo que se desea es lo más importante, trabajar todos los días por ese lugar y sobre todo aprovecharlo siempre”, comentó.

Ingresó a un curso y preparó el examen dos meses y medio. No era de los alumnos más destacados, pero siempre se ha esforzado por conseguir lo que se propone, indicó la UNAM mediante un comunicado.

El 15 de julio, fecha en la que se dieron a conocer los resultados, los consultó por la mañana y no podía creerlo, había logrado obtener el total de puntos de la prueba.

“Me siento muy contento de pertenecer a la UNAM y emocionado de iniciar en agosto próximo la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias”, dijo.

Su proyecto de vida lo tenía bien trazado; obtuvo un lugar en la vocacional 13 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), terminó e ingresó a la carrera de Ingeniería Biotecnológica en la misma institución el año anterior. Pero como no se sentía a gusto en la carrera decidió abandonar ese camino.

Con el apoyo de su mamá, hermano y familiares, hizo nuevamente el examen a la UNAM, en el que obtuvo el resultado perfecto: 120 aciertos.

Ulises Flores sólo tuvo un error en el examen al igual que Brenda Leal. Él ingresó a Medicina y ella a Psicología, ambos en su segunda oportunidad.

A los jóvenes que no alcanzaron un resultado positivo, Manelick les aconseja que no se frustren, “hay muchas oportunidades, no sólo en la UNAM, también en la UAM e IPN. Prepárense más, pónganse un objetivo y pregúntense si son felices con lo que son.

“Hay que esforzarse y no confiarse, ser proactivo y autodidacta. No se decepcionen si no obtuvieron un lugar, el próximo año pueden volver a intentarlo”, manifestó.

Para los aspirantes a los próximos exámenes, la UNAM pone a su disposición diversas herramientas para prepararse, como las guías impresas, así como la página www.saber.unam.mx

