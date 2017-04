Los jóvenes priístas no apoyarán campaña de Montano

Redacción.- Carlos Rogelio Martínez, secretario estatal de la Juventud Territorial de Veracruz y Oscar Eduardo Araujo Cruz, correligionario del tricolor, desde hace siete años, criticaron que el partido dejó a los jóvenes a un lado.

Aunque desconocían los nombres de los que integran la lista de candidatos a regidores de la planilla de Alejandro Montano a la alcaldía de Xalapa por el PRI, jóvenes militantes del partido acusaron que de la misma fue excluido Rodrigo Montoya, de ahí que ya no apoyarán al candidato en campaña.

En entrevista y minutos después de que venciera el plazo para que formalizaran los registros ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), expusieron que buscaban sostener una plática con el abanderado a la presidencia municipal, pero no lo pudieron hacer porque no acudió personalmente a inscribirse ante las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en la calle Clavijero.

“Acaban de bajar a uno de nuestros amigos, compañero y una persona a la que habíamos estado apoyando para que fuera regidor y era Rodrigo Montoya”, acusaron.

Agregaron que por parte del PRI no les dieron ninguna explicación para que el ex funcionario de la administración de Américo Zúñiga Martínez no fuera tomado en cuenta.

Al recordar que los jóvenes representan un sector amplio, fuerte e importante en Xalapa, adelantaron que ellos no apoyarán la campaña de Montano.

“Si no nos apoyan y no nos toman en cuenta, cómo vamos a participar en una campaña en la que a los jóvenes se les está dejando afuera”.

Martínez y Araujo Cruz estimaron que los jóvenes capitalinos, que conforma esta organización intrapartidista, podrían haberle aportado casi 8 mil votos al nominado priista a la alcaldía.

“No los quisieron, pues bueno, les agradecemos su atención, se lo queríamos decir al candidato, pero no vino”, comentó al tiempo que mencionó que si bien no descuidaran su estructura en el estado y votarán por el PRI, en el caso de Xalapa no apoyarán a Alejandro Montano.