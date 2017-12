Los legisladores no estamos obligados a acatar la Segunda Alerta de Género: Sergio Hernández

Redacción.- Sergio Hernández Hernández, diputado local del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXIV Legislatura, dijo, en entrevista, que los legisladores no están obligados a acatar la Segunda Alerta de Género por Agravio Comparado, razón por la que la decisión que tomaron al respecto tiene que ser respetada.

“La verdad es que volverá a entrar a comisiones pero el sentido de la votación va a ser el mismo, me queda claro que es una recomendación más de la CONAVIM y obviamente no hay nada más que analizar.”

“Ya se determinó una vez la voluntad de la Legislatura y no creo que cambie, se trata de una alerta y no estamos obligados a acatarla, porque ya hubo una voluntad política donde no estuvieron ni MORENA ni el PRI, y hubo una voluntad y si se discute será la misma voluntad.”

“Con aprobar el aborto no se acabará la violencia, hay muchas acciones que tienen que ver con otras instancias.”