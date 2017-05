Los maestros me trataron con respeto: MAYL

Carolina Suárez.- Miguel Ángel Yunes Linares rechazó, en entrevista, que los docentes lo hayan abucheado, sino por el contrario aseguró que fue recibido con cariño al evento realizado con motivo del Día del Maestro.

“Lo que recibí fue un gran cariño; llegué media hora antes al evento, me tardé media hora en entrar con los maestros saludándome, cariñosísimos; llegué al evento y me trataron con respeto y cariño; estoy feliz de la vida, un gran evento, me emocionó, me motivó, ha sido un evento como yo lo esperaba, que representa la nueva etapa de Veracruz”.

Dijo que el evento de los docentes representa una nueva etapa, donde no hay represión y donde cada quien se puede expresar.

“Lo que he recibido hoy de los maestros, es lo mismo que los que yo les he dado, cariño y respeto”.

Asimismo, aseguró que el gobierno del estado, ha cumplido con los pagos a los maestros, y dejó en claro que en este caso no hay austeridad.

“No hemos fallado ni un solo día, desde diciembre resolvimos el problema y hemos pagado puntualmente, el viernes pidieron que se les pagara y se les pagó”.

Y es que los maestros le reclamaron a su llegada, diciéndole que nunca antes habían sido tratados así, además de la mala organización y un mal trato.