Los priístas debemos pedir perdón a la sociedad: Alejandro Montano

Carolina Suárez.- Alejandro Montano Guzmán, candidato de la alianza PRI-PVEM, señaló, en conferencia de prensa, que como priísta debe pedir perdón a la sociedad por los delitos cometidos por funcionarios tricolores en años anteriores y que han dañado a Veracruz.

“Nos indigna a todos, es un tema que tiene que resolver la autoridad con un castigo firme, creo que la sociedad está molesta y como priístas debemos pedir perdón aunque no tengamos que ver nada con esta gente, yo soy desempleado del Gobierno del Estado desde hace 12 años”.

Dijo que si entra en este momento a competir por la alcaldía de Xalapa se debe a que nadie quería.

“No había (candidatos) y por eso le entré, porque quiero aportar mi experiencia en materia de seguridad, todos estamos sufriendo y viviendo un tema de inseguridad, y creo que conozco un poco del tema, tan poquito que en seis años no me asaltaron un banco, acabé con el abigeato y reduje a cero el robo de carretera y me hice cargo de la seguridad de los tres puertos, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, soy el creador del 066”.

Puntualizó no sentirse cercano a los que dañaron a Veracruz, sino como ciudadano responsable para aportar sus conocimientos.

“Yo no me siento de ninguna manera cercano a los que dañaron a Veracruz, y pedirles de frente y con humildad que me den su confianza porque estoy aceptando y pidiendo perdón por algo que no hice, pero también debo de asumir que de mi partido debemos asumir esa responsabilidad”.

Abundó que como priístas no deben sólo deslindarse de aquellos señalados, sino ser firmes y pedir que la autoridad competente actúe, pues es un reclamo de la sociedad.

En este sentido, consideró que debe darse la vuelta a la hoja y trabajar en beneficio de los xalapeños.

Asimismo dijo que dará continuidad a todo lo que mejore a la ciudad, cosas que sean favorables pues no se puede cortar de tajo lo que ya se ha hecho.

De sus propuestas, comentó que es una necesidad que se recupere la seguridad pública, pues hay una descomposición social.

“Vamos a reponer el tejido, no sólo con policías y con armas, sino que vamos a implementar la creación de centros de convivencia que permitan tener en las colonias, sitios de taxis y paraderos de autobuses, juegos infantiles, áreas de futbol, internet, autoempleo para madres solteras. Se van a construir calles y avenidas para que esas colonias tengan calidad de vida, actividades culturales y que haya igualdad”.

Anunció que se crearán tres rutas de metrobús que aliviarán la movilidad de la ciudad, que irían desde Emiliano Zapata por Lázaro Cárdenas y Banderilla; otra de El Castillo, Chedraui Caram, Presidentes, hasta la salida a Coatepec, y una tercera, de Sefiplan hasta la salida antigua a Coatepec.

“Tenemos también la propuesta de crear la Universidad de Xalapa, que será municipal y gratuita y elevar la cultura y elevar la Atenas Veracruzanas con festivales internacionales”.