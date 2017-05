Los recursos para mi campaña son limitados: Nicanor Moreira

Carolina Suárez.- Nicanor Moreira, candidato a la alcaldía de Xalapa por el Partido Nueva Alianza (PANAL), manifestó, en entrevista, que los recursos que se utilizarán para su campaña política no rebasan los 100 mil pesos, por lo que el contacto personal con la gente será su principal labor.

“Si recuerdan este partido no obtuvo mayoría en la última elección y eso nos limita mucho, porque no se tienen recursos para esta contienda, el recurso no llega ni a cien mil pesos, tenemos que hacer esta campaña con mucha creatividad”.

Señaló estar a favor que regrese la policía municipal, pues es el contacto más cercano que la ciudadanía tiene. Y aseguró que con ello se eficientaría la seguridad en la ciudad, además de que se cuenta con especialistas en la materia que pueden ayudar.

Nicanor Moreira dijo que en caso de que la policía se municipalizara, los recursos para este rubro tendrían que ser transferidos al municipio y con ello se podría operar con eficiencia.

Sostuvo que la instalación de retenes resguarda la seguridad de los ciudadanos, pero opinó que deben llevarse a cabo con una metodología correcta y no arbitraria.

En su primer día de campaña dijo sentirse entusiasmado y precisó que son cuatro los ejes en que se basa su campaña: transparencia y rendición de cuentas, servicios públicos de calidad, seguridad y desarrollo económico.