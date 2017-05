Los transportistas sí queremos revista, pero más barata: Pedro Nápoles

Redacción.- Taxistas del “Corporativo Cobra de Veracruz”, se pronunciaron a favor de la revista en el transporte público a fin de eficientar y garantizar seguridad a los pasajeros.

En voz de su dirigente Pedro Nápoles Peralta, los concesionarios y choferes advirtieron que con la revista se acabarán los taxis piratas, la falsificación de documentos y la duplicidad en números económicos que está ocurriendo en la actualidad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín.

“En la actualidad se tienen contabilizados al menos 800 taxis clonados o piratas en la zona conurbada, los cuales en muchas ocasiones son utilizados para cometer actos delictivos como son asaltos, robos y hasta levantones, por ello es que queremos que esta situación se termine, porque cuando algo malo pasa arriba de un auto de alquiler, inmediatamente satanización a todos los taxistas”, señaló.

Sin embargo, señaló que están en pláticas con autoridades de la Dirección de Transporte Público, para solicitarle al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, que les reduzca el precio de la revista y tarjetas para taxistas, ya que para muchos o para la gran mayoría, mil 200 pesos es mucho dinero e imposible pagar.

“La gran mayoría de nosotros no tenemos como pagar esa cantidad, los propietarios no podríamos pagar la revista y los choferes no podrían pagar el tarjetón, por ello necesitamos el apoyo del gobernador”, dijo.

Dijo que con la revista la calidad en el transporte público mejoraría mucho, sin embargo, si ellos están dispuestos a apoyar las disposiciones oficiales, también necesitan que se les apoye en ese sentido.