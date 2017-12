Magaly: El miedo

• Brenda Caballero

Me preocupa mucho lo que está pasando, me dice una amiga, en referencia a Magaly, quien fue encontrada sin vida en el lugar llamado El Santuario de las Garzas, en la capital Xalapa, después de varios días de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares.

Lo acabo de leer, me dijo. ¿Cómo desapareció? ¿Vivía por allí? Fueron algunas de sus preguntas. Y entendí que su preocupación se enfocaba por su hija, estudiante de bachillerato, la cual muchas veces viaja en transporte público sola, pues su madre trabaja todo el día.

Entiendo su angustia ¿Qué hacer, cuando todos los días aparecen en los medios y redes sociales mujeres asesinadas en la ciudad, el estado y el país? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo defendernos? ¿Cómo protegernos?

Es verdad, el gobierno tendría que garantizarnos la seguridad; sin embargo no es así. En México estamos muy lejos de tener garantías de una mejor educación, de un mejor sistema de salud que cubra al total de la población, y mucho menos tenemos garantías de justicia. Ante casos como el de La Casa Blanca, Odebrecht, recursos federales robados por ex gobernadores y todos los que usted conozca, el mensaje que se manda es de impunidad total, de que “Aquí no pasa nada”. ¿Acaso ésta puede ser alguna de las razones por las que se han incrementado los feminicidios? ¿A cuántas mujeres asesinadas se les ha hecho justicia?

Suena absurdo pensarlo, y más cuando investigadores y estudiosos han explicado los feminicidios desde Las muertas de Juárez hasta nuestros días, donde muchísimas veces se señala que el asesino era conocido por la víctima, y donde era hasta su pareja sentimental, pero que antes del asesinato hubo alguna señal de violencia contra la mujer. ¿Por qué no denunciamos? Muchas veces por miedo, otras por desconocimiento de las instituciones y otras más porque seguramente pensamos que “no pasará nada”.

Es extraño, leo las notas y después de haber sido encontrada muerta Magaly, todos se quieren poner las pilas, todos se echan la culpa entre sí, y otros más aprovechan el momento para hacer declaraciones alarmantes. Incluso, se rumora que hay un asesino serial que opera desde hace 14 años en el Santuario de las Garzas. Eso me recuerda a Las muertas de Juárez donde se llegó a decir que eran sectas diabólicas de altas esferas gubernamentales las que asesinaban mujeres, situación que con estudios e investigación desmintieron grupos y redes feministas y se llegó a un patrón común, el de la violencia de género.

Pero ¿Qué le dices en ese momento a alguien que está preocupada por la seguridad de su hija? No le puedes decir “¡Nos están matando!” porque simplemente la alarmaría y hasta la presión se le dispararía; tampoco puedes decirle “No pasa nada”, que son casos aislados, o “que ya no salga de noche tu hija porque puede pasarle algo”.

Ante el panorama de violencia en que vivimos y en el que si algo te sucede nadie interviene para ayudarte, poco podemos hacer planteando tesis de violencia de género, de hipótesis de asesinos seriales o desgarrándonos las vestiduras, porque para una madre, eso no es lo que quiere escuchar, sino saber cómo proteger a su hija, y quizás lo más sencillo sea redoblar la seguridad con comunicación, pero entre nuestros familiares, no en las redes sociales, y si hay que usar la tecnología, hay aplicaciones que, insisto, con comunicación y confianza, pueden ayudar a saber dónde está y dónde va tu ser querido. Tal vez no sea la solución total, pero sí puede ayudar mucho empezando desde el núcleo familiar.

