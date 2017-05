Mañana será solicitada la remoción de Winckler: Sergio Rodríguez

Redacción.- Sergio Rodríguez Cortés, diputado local anunció que este martes solicitarán ante el plenodela LXIV Legislatura, la remoción del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Subrayó que los legisladores sí pueden generar la destitución del titular del organismo autónomo.

Agregó que existe un consenso para promover la remoción del Fiscal General del Estado, quien fue nombrado para un periodo de 9 años.

“No respetar la decisión y la ruta de la que estoy hablando es no tener dignidad, algún diputado que no estuviera de acuerdo es no tener dignidad, porque simplemente la expresión acabó con todo, carrera política, con todo lo que pueda representar un diputado”.

Cabe recordar que apenas el pasado miércoles, el titular de la FGE llamó “corruptos” a todos los diputados de la Legislatura estatal, luego de que estos no avalaron su solicitud de desafuero del alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz.

En cuanto a la solicitud de desafuero, Rodríguez Cortés dijo esperar que esto no genere pugnas con el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quien a su parecer debe enfocarse en sus atribuciones y no arreglar los errores de la procuración de justicia que existe en la entidad.

“Espero que el Ejecutivo, tal y como lo ha expresado en su discurso de respeto hacia esta soberanía y la división de poderes, el respeto hacia los órganos independientes y organismos independientes, deje de ocuparse de la Fiscalía y se ocupe de sus tareas y sus funciones”, declaró el legislador.

Detalló que por ahora se están definiendo los términos en los que se planteará el día de mañana la destitución de Winckler Ortiz, quien a su parecer ha dejado “muchos pendientes y mucho trabajo por hacer”.

En ese sentido, dijo no temer a una “cacería de brujas” por parte de la Fiscalía General, ya que ha trascendido que Rodríguez Cortés mantiene abierto un proceso penal por robo agravado de un vehículo.

“No me preocupa porque no soy culpable de nada, al contrario, soy víctima de la inoperancia, ineficacia, falta de trabajo y compromiso del Fiscal”.

En otro tema, como Presidente de la comisión de Hacienda del Estado refirió que el Ejecutivo podría incurrir en desacato en caso de que no presente su ajuste al gasto de este 2017 antes del próximo 17 de mayo.

Recordó que la comisión que preside envió un exhorto a Yunes Linares para que presente un documento con el recorte que anunció al gasto, mismo que deberá incluir la armonización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, así como el ajuste por el déficit financiero del Estado.