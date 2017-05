Manifestación ex alumnos UPAV

Carolina Suárez.- Un grupo de ex alumnos de la Universidad Popular Autónoma Veracruzana, se manifestaron, en la Plaza Lerdo.

Encabezados por Carlos Alberto Flores García, exdirector de preparatoria de la UPAV, denunciaron que la actual administración no quiere la permanencia de esta institución porque alegan que es priísta.

Resaltó que atacan a una escuela que es popular, que se ha dedicado a dar clases a personas de escasos recursos, por lo cual se inconforman.

“Siendo atacada la escuela simplemente porque fue creada por el PRI, ese es su argumento, como es una escuela priista llega una nueva administración acaban con ella simplemente por qué es priísta”.

También dijo, la actual administración ha sido un fracaso pues no han entregado certificados por más de ocho meses, a directores les han dado de baja por no contar con cédula profesional, e igual a docentes de más de 10 años que no cuentan con esta, son destituidos.

Por otra parte aseguró que Javier Duarte, no metió las manos en el dinero de la UPAV, por lo que es mentira que no cuentan con recursos para el pago a docentes.

Por eso piden al gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares que ponga orden y a gente competente, puesto que ahora solo están desbaratando escuelas públicas, pues esto no es una lucha política.