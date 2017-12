Manlio Fabio Beltrones habría sido quien acordó la triangulación de recursos

Redacción.- Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del tricolor, acordó la triangulación de recursos entre Hacienda, el Gobierno estatal de Chihuahua y el PRI, se reveló ayer durante la audiencia de vinculación a proceso del ex secretario del CEN de dicho partido, Alejandro Gutiérrez.

Esta declaración de Ricardo Yáñez Herrera, ex Secretario de Educación en la Administración del priista César Duarte, la leyó ayer una agente de la Fiscalía del Estado, en la que afirma que Beltrones pactó el desvío millonario, informó el diario Reforma.

Yáñez Herrera, quien fue sentenciado en noviembre pasado a cuatro años de prisión por peculado por los mismos hechos, declaró: “Me dijo (César Duarte) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados (…) Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones.

“Ante la instrucción de César Duarte procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local.

“Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez, precisamente para los fines de poder desviar el dinero”.

De acuerdo con la declaración del ex Secretario de Educación de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez le envío un mensaje de texto, que aún guarda en su celular, que no había marcha atrás: “Me decía de manera textual: ‘ Ya hablé con MF y el retorno no hay opción’ ”

La noche de ayer, según el diario Reforma, Gutiérrez fue vinculado a proceso por un juez por peculado agravado y le impuso prisión preventiva.

Las declaraciones de Yáñez y Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, que implican a Beltrones, coinciden.

Por su parte, el presidente del movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, dijo que esta lucha contra el ex Gobernador es un movimiento cívico, social y no partidario.

Agregó que “debe haber un deslinde de la administración de la lucha contra la corrupción y no convertirla en un instrumento para dirimir pugna de la clase política”.

El presidente de Unión Ciudadana considera que es cuestionable que el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral haya condenado esta situación de “ostracismo político”.

Sin embargo, García Chávez afirmó que “esta lucha no es ilegítima o injusta, cada quién en política hace lo que le conviene y aprovecha los criterios de oportunidad”.

Fuente: Grupo Fórmula.