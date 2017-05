Maragarita Zavala en Veracruz

Redacción.- Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo no estar sorprendida con la forma en que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), recaudó dinero en la entidad veracruzana, pues aseguró que no es nada nuevo.

Hoy, visitó a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, para participar en las actividades de campaña del candidato de la alianza PAN-PRD, Fernando Yunes Márquez.

Zavala mencionó que actos de corrupción como ese no son nuevos en el instituto político que dirige Andrés Manuel López Obrador, pues señaló, sin dar mayores detalles, que en la Ciudad de México ocurrió algo similar.

Manifestó que lo verdaderamente preocupante, es la forma en que MORENA, a través de Eva Cadena, recibió un millón de pesos como pago de empresarios para supuestamente impulsar una ley a favor en la Legislatura local.

“Queda clarísimo el modo de operación, tampoco era que para mí fuera una gran sorpresa porque ya nos había tocado en la Ciudad de México casos de recaudación de esa manera, pero también me preocupa el estilo, porque también el estilo de corrupción al final es de dictámenes que se venden, ese es de fondo uno de los temas de corrupción más fuertes y que se nota que es un estilo de hacer las cosas y de eso hay mucho que aclarar, pero le toca a MORENA”.

Al ser cuestionada sobre sus aspiraciones para 2018, expresó: “Yo voy a quedar como candidata del PAN a la presidencia de la República”.

Mencionó que pese al altercado que hubo entre Juan José Rodríguez Prats y su esposo, registrado la semana pasada en la sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ella se mantiene firme en su aspiración de convertirse en la abanderada del blanquiazul.

Recientemente, Rodríguez Prats y Calderón sostuvieron un exabrupto cuando el primero le recriminó al ex mandatario que quiera imponer a Margarita Zavala como candidata panista, “¡ahora nos quieras imponer a tu mujer!”, exclamó el ex legislador.

Sobre este tema, la ex primera dama negó que Calderón Hinojosa tenga la intención de desafiliarse de Acción Nacional.

Dijo que el bochornoso encuentro entre los dos panistas es reflejo de que al interior del partido se debate, algo que no sucede en otros institutos políticos.

“En el PAN debatimos las cosas y ya tenemos nuestros momentos más adelante, ahorita estamos por supuesto concentrados en ganar las elecciones de todos los municipios de Veracruz y también no hay que sorprenderse que en el PAN se debata, en el PRI no y en MORENA digamos, ese es contra natura, solo una persona manda, debate, purifica, sanciona, condena”.

Finalmente, se mostró confiada en que la alianza PAN-PRD ganará todas las alcaldías del estado.