Marcha por la diversidad sexual, este 29 de abril

Redacción.- Dulce Meléndez, presidenta de la Asociación Civil Orgullo Veracruzano y varios de sus integrantes, dieron a conocer, en conferencia de prensa, que este 29 de abril se efectuará la XI marcha por la diversidad sexual, en la que manifestarán en forma pacífica que están a favor de la inclusión de todos en la sociedad.

“Manifestamos a través de esta marcha los derechos inalienables que cualquier persona debe de tener, como cualquier otro ciudadano que vive en nuestro país sin importar sexo, religión, raza, orientación sexual, derechos que están consagrados en nuestras leyes.”, señalaron.

Dijeron que el lema de la marcha, “Tus Derechos son mis Derechos”, se refiere a esta petición de inclusión, pero también las obligaciones que todo ciudadano tiene.

“Ahí radica la importancia de nuestra manifestación, mostrarnos como ciudadanos comunes y corrientes y no como ciudadanos de segunda, porque esto último sólo es una mentira, todos somos iguales ante los ojos de la ley”.

Agregaron que debe hablarse de uniones y no de divisiones, pues sólo así funcionará una sociedad incluyente, sin miedos, sin extremismos, en donde las leyes funcionen y den justicia.

Exhortaron a la ciudadanía en general, a participar en la marcha que dará inicio a las 16:30 horas en La Araucaria a un costado del cementerio Palo Verde, para concluir en el Parque Juárez.

Informaron también que habrá presentaciones artísticas, además de pruebas rápidas de VIH.

Precisarón además que se han registrado 32 crímenes de odio en la comunidad Lésbico Gay Bisexual Trangénero Transexual y Travesti (LGBTTT) de 2016 a la fecha.

“Las autoridades no pasan de decir levanta el acta; no se ha llegado a esclarecer, no hay detenciones, no pasa de lo de siempre”.

Lamentaron que los casos de violencia y asesinatos en contra de la comunidad LGBTTT, no se han erradicado, principalmente en municipios como Tuxpan.

“En la capital vamos avanzando, pero en otros municipios es más la discriminación, son más los señalamientos, siguen los feminicidios, es lo que estamos peleando, que no haya violencia”.

En este sentido, aceptaron que falta la cultura de la denuncia, además de que el crimen de odio no está tipificado en el Código Penal, pues aunque se tiene el artículo 196 que sanciona la discriminación, no hay leyes secundarias que apliquen sanciones de cárcel a quiene cometan un crimen de odio.

Consideraron ue es importante ofrecer pláticas informativas a toda la sociedad, así como a los niños, ya que falta mucha cultura en estos temas.