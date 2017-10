Margarita, Julen, Cinthya y Rodrigo

• Salvador Muñoz

Una cosa es salir de un partido para competir como “independiente” y otra es ser un auténtico candidato independiente, como es el caso de Pedro Kumamoto. Vayamos primero por este político apartidista que hoy busca la Senaduría jalisciense.

Hoy por hoy, si hay una figura que pueda atraer el voto joven, al menos en esta parte del Bajío, así como la atención de los adultos, es sin duda Pedro Kumamoto, y hablo de sufragios de un sector de la sociedad que está hasta la madre de partidos pero que ven en este joven, una forma de hacer política con un sentido social y sobre todo congruente.

Es seguro que ahora, con más experiencia en el ramo de salvar los obstáculos propios que implica ser candidato independiente, sea pan comido la colecta de firmas que impulsen su proyecto.

¿Chapulín? No sé hasta qué grado pueda considerársele tal, porque gran parte de sus promesas de campaña las llevó a tribuna, además de que cumplió en renunciar a muchos de los privilegios que gozan los diputados, como sólo aceptar el 30 por ciento de su sueldo.

En lugar de Kumamoto llega Alejandro Pablo Torres Guízar, joven de 24 años de edad, estudiante de Ciencias Políticas.

Si alguien preguntaba por los jóvenes de México, ¡aquí están algunos! Ojo, si Kumamoto y el grupo de chavos que lo acompañan por un cargo de representación popular, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, logran sus candidaturas, pudiéramos estar ya hablando de la consolidación de una política ciudadana que venga a dar al traste con la partidista.

II

En el caso de Margarita Zavala, no hay que sorprenderse si este viernes anunciara su renuncia definitiva al PAN para buscar una candidatura independiente por la presidencia de la República. Digo, no hay que sorprenderse porque no es nada nuevo esto eso de las renuncias… ahí tenemos el ejemplo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien salió del PRI para que fuera postulado como candidato a la presidencia a través del Frente Democrático Nacional; ¡ah! además fue fundador y candidato a la grande del y por el PRD. Otro ejemplo y más fresco es el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien igual salió del PRI y se unió a Cuauhtémoc Cárdenas; fue candidato a Gobernador de Tabasco y también a la Presidencia, no recuerdo si la misma cantidad de veces que Cárdenas Solórzano o ya lo superó… al final, fundó su propio partido.

A como están los tiempos, es improbable que Margarita Zavala, en caso de salir del PAN, creara un nuevo partido a sabiendas de que la sociedad es lo que menos quiere.

Aunque el meollo del asunto, al menos en Veracruz, si acaso Mago saliera del PAN, es saber cuál sería la reacción de los “Margaritos” jarochos ante ello… ¿Apoyarían a su partido o a su lideresa moral? Nomás por citar dos ejemplos: Julen Rementería y Cinthya Lobato.

Citamos estos panistas porque se habla mucho de ellos en el sentido de que el primero, bien podría buscar la senaduría; mientras que la segunda, la reelección por la vía Pluri, o la elección por la vía Uni. Bueno, todo depende de lo que este viernes resuelva Margarita que es seguro ha de estar analizando bajo un esquema simple su decisión: “Me quedo… no me quedo… me quedo… no me quedo…”, es decir, deshojando la margarita.

III

Por cierto, ya que citamos la reelección, independientemente de Margarita, no sabemos si el PAN, o su fracción legislativa, le hayan tentado el agua a la ambición de sus nuevas “adquisiciones” en la bancada blanquiazul. Le cuento el porqué.

Un botón de muestra es Rodrigo García Escalante, quien en últimas fechas, se ha visto muy activo y dadivoso repartiendo esas famosas despensas del Gobierno del Estado lo que para muchos no es más que estar en campaña rumbo a dos cosas: su reelección como diputado local o su candidatura como diputado federal, aunque hay más quienes se inclinan por la primera, porque creen que “Ricky”, su hermano, ha de buscar saltar al Congreso de la Unión tras salir del Ayuntamiento… el chiste no es quedarse fuera del presupuesto. Como sea, “El Huevo” García Escalante tampoco ha de querer violar los preceptos del Tlacuache Garizurieta y entonces ha de buscar la reelección como diputado local.

Ahí es donde tuerce el rabo la marrana. Bajo el supuesto de que así fuera, es seguro que se tendría que llamar al suplente, en este caso, Toño Chirinos del Ángel ¡quien es verde-priísta de toda la vida! Luego entonces, es seguro que en lugar de llegar a una curul azul, llegaría con Callejas Roldán y entonces, la bancada panista volvería a perder un voto… ¡claro! hay tiempo para “maicear”… Por cierto, ¿saben en qué coinciden Rodrigo García Escalante y Sergio Hernández Hernández? ¡En que a ambos les encantan las grapas! No piensen mal de Sergio, y Rodrigo, que no se te haga agua la nariz… ¡nos referimos a las grapas en el estómago!

Al final, esto no deja de ser un “supositorio” para el futuro de Rodrigo García y habría que considerar si lo sería también para Regina Vázquez y Basilio Picazo. Mientras, a esperar la resolución de Margarita…

