María del Rocío Ojeda Callado también se registra como candidata a encabezar la UV

Redacción.- María del Rocío Ojeda Callado, se registró como candidata a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), y dijo que una de sus principales propuestas es dar prioridad a lo académico más que a lo administrativo.

“Regresar al terreno de lo académico, es decir, ya no vamos a dar como hasta el momento se ha hecho, prioridad a lo administrativo, si no a lo académico”.

Mencionó que el MEIF debe atenderse ya que “es un problema que pega a todas las instancias”.

Se pronunció por la búsqueda de financiamiento para dejar de depender del actual presupuesto asignado a la UV al que calificó de “insuficiente”.

“Hay que seguir pugnando porque se incremente, pero también buscar fuentes alternas”.

Sobre los campus de esta universidad dijo que las zonas de la UV no se sienten escuchadas

“Necesitamos implementar una política de diálogo, las regiones no están siendo escuchadas. No se sienten reflejadas en los programas que se implementan en la universidad”.

Agregó que es necesario dar facultades a las vicerectorías y “no sólo tener un gasto con funcionarios que no tienen capacidad de decisión, es decir, no es que ellos tengan la culpa, si no adaptar el marco legal para que las vicerectorías tengan facultades de tomar decisiones para resolver problemas y que no todo sea centralizado aquí”.

Reconoció que en su aspiración encontró en la comunidad universitaria “un ánimo de recelo, de temor y difícil para poderse pronunciar públicamente” que en los dos últimos meses ya fue expuesto sin problema alguno.