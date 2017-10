El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Fotos: Carolina Suárez

Carolina Suárez.- La diputada local, María Josefina Gamboa Torales presentó denuncia penal por daño moral y lo que resulte a Quadratin por la publicación de supuestas conversaciones de su persona con un presunto integrante de la delincuencia organizada.

En entrevista afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en donde interpuso su denuncia, la diputada panista calificó de burda, baja y tontas la manera en que fue acusada.

“Pues mira, Quadratín fue de Gina Domínguez mucho tiempo (…) Quadratín México que es una franquicia, dijeron que pues así había pedido el inversionista que se hiciera la nota, entonces yo no sé ni quien sea, ni que tiene en contra mía, pero quiero si le quede claro que puede provocar un gran daño, no está hablando cualquier tema, tengo familia, pone en riesgo mi integridad, y bueno, si la cosa es contra mí pues que lo hagan contra mí, pero no de una manera tan burda, tan baja, tan tonta, tan canalla, tan absurda y además vinculándome con gente que nunca he tenido nada que ver” refirió.

María Josefina Gamboa afirmó temer por su vida y por su integridad, sin embargo, no pedirá protección para ella ni para su familia.

“Yo sé que no tengo ninguna manera de estar vinculada con nadie que pueda ponerme en riesgo, me queda claro que enemigos, muchos desde hace mucho tiempo, adversarios, pero pues creo que lamentablemente uno se muere el día que Dios quiera, no merezco más seguridad de la que tiene el resto de los Veracruzanos (…) Mi trabajo es cuidar a mis representados, no ocupar los recursos del Estado para que me cuiden a mí.”

Para finalizar dijo que llegara hasta las últimas consecuencias por la vía legal recurrir a la herramienta legal y espera que se verdad se investigue y que se llegue al fondo del asunto.