Maryjose Gamboa amenaza a la CEAPP porque despedimos a 2 de sus recomendados: Jorge Morales

Redacción.- Jorge Morales Vásquez, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), dijo, en conferencia de prensa, que María Josefina Gamboa Torales, diputada local y presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas en Legislatura local, los amenaza porque no favorecieron a dos personas recomendadas por ella para trabajar en esa comisión.

“Lo que yo veo es una amenaza, una amenaza en una guerra declarada de esta legisladora hacia la Comisión. ¿Por qué utilizo la palabra guerra?, porque es la palabra que esta persona utilizó cuando llegando en este periodo a la Comisión a asumir esta responsabilidad, ella me planteó que no me atreviera a tocar a unas personas que ella recomendaba en la Comisión, al no acceder a sus peticiones ella me manifestó que me atuviera a las consecuencias.”

“Se trataba de la contralora de la CEAPP y una persona del área de Recursos Humanos, quienes fueron denunciadas por asumir funciones de doble plaza y sueldos a modo.”

“Ya no están en la Comisión, ella me las recomendó, estuvieron el último año. Hubo muchas cuestiones que cuando llegamos a la Comisión encontramos que eran aplicación de aumentos discrecionales de salario, dobles plazas, desorden administrativo, se perdieron expedientes, no sabemos qué pasó, expedientes que debían estar ahí y que ya no están. De todo esto presentamos denuncias penales; sin embargo esta legisladora no sé cuáles eran sus intereses, ella me exigía que yo no podía tocar a estas personas.”