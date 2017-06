MAYL descarta que haya municipios con focos rojos para este proceso electoral

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, en conferencia de prensa, dio a conocer que a partir de este sábado el Grupo de Coordinación de Veracruz (GCV) mantendrá una sesión permanente hasta el día de la elección en Palacio de Gobierno para responder ante cualquier contingencia que se registre durante el cuatro de junio.

Contrario a lo que reconoció este jueves el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, de que había cinco municipios con focos rojos, Yunes Linares negó dicha situación.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo recalcó que existen condiciones óptimas para celebrar el proceso electoral en el que se renovarán las 212 alcaldías, 212 síndicos y más de 600 regidores.

Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un operativo para que haya vigilancia permanente en todos los municipios y los ciudadanos puedan hacer valer su derecho al elegir a sus representantes.

Aclaró que al momento están acuartelados todos los elementos policíacos y de igual forma no hay permisos de ningún tipo pues participarán alrededor de 5 mil elementos en toda la entidad.

Recalcó que los hechos de violencia que se han registrado hasta el momento se deben a la movilidad política, pasión por participar y de ahí se derivan algunas fricciones pero no hay riesgo alguno para los ciudadanos que quieran ejercer su voto.

Por otro lado, negó que se hayan autorizado los permisos para obras de construcción en una zona protegida de Tembladeras.

Afirmó que su administración no ha dado permisos a ninguna empresa particular así como tampoco lo ha hecho algún trabajador de su gabinete.

Puntualizó que los interesados bien podrían estar haciendo gestiones en las dependencias y departamentos correspondientes, no obstante, no hay ningún permiso autorizado y externó que no se violarán las leyes del medio ambiente y mucho menos se concederán permisos para dañar áreas naturales protegidas.

“Al parecer alguien dijo que se había aprobado pero en realidad no se ha aprobado absolutamente nada, ni se va a aprobar”, recalcó.