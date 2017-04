MAYL es rebasado por la realidad: Armando Méndez

Redacción.- Armando Méndez de la Luz, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que la terca realidad que vive Veracruz en materia de seguridad y economía, ha rebasado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en sus primeros meses de gobierno.

Manifestó que el mandatario nunca se imaginó lo profundo que estaba el problema que dejó Javier Duarte de Ochoa, algo que los diagnósticos no pudieron prever completamente.

“En el primer trimestre encabezamos el índice de ejecuciones, la inseguridad sigue latente, la economía no despega, es un reto tremendo que lo ha rebasado”, expresó en sus palabras.

Méndez de la Luz, hizo un llamado a los candidatos y partidos políticos a proponer soluciones a los problemas que vive la entidad y evitar abonar al clima de zozobra e inseguridad, porque a nadie me conviene. Además pidió autoridades electorales a trabajar para que el proceso se desarrolle de manera civilizada.

“Que no caigamos en la tentación de la política clientelar, de comprar el voto, de dar despensas y láminas y materiales de construcción, que respetemos la voluntad popular”, precisó el dirigente estatal del partido naranja.

Reiteró que los problemas de violencia, inseguridad, económicos y de zozobra, plantean un escenario difícil en la presente contienda electoral para renovar las autoridades de los ayuntamientos veracruzanos.

En ese sentido, aseveró que los veracruzanos sabrán expresarse de la mejor manera el 4 de junio y escogerán a los mejores candidatos a las presidencias municipales.

Apuntó que su partido participará en 194 demarcaciones, con 97 mujeres y hombres, lo que representó un reto al decir que no se pueden regatear los derechos de las féminas para acceder al poder.

“Es un proceso que se debe hacer para respetar los derechos y las aspiraciones de las mujeres en Veracruz y nosotros lo hemos logrado”, presumió Méndez de La Luz.

Justificó la postulación de ex funcionarios del duartismo y ex priístas como Pablo Anaya Rivera, diciendo que no son militantes de MC.

Al respecto, dijo que el pozarricense cumplió con los requisitos y que las acusaciones que pesan contra él por desvío de recursos han sido meros señalamientos.

“Mientras no haya un proceso, una sentencia de juez, él podrá seguir siendo candidato”, reiteró.