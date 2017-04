MAYL responde a AMLO

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, a través de un vídeo en redes sociales, reviró a Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que supuestamente tiene un expediente de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra el mandatario estatal.

A continuación el texto íntegro del vídeo:

“Ya salió López Obrador con otra locura. Ahora dice que tiene una carpeta azul con denuncias presentadas en mi contra ante la PGR.

“Pues sí, son denuncias que presentó su amigo Duarte, las dio a conocer a través de El Universal, vean esta información” y se presentan algunas imágenes.

“López Obrador ya no niega su relación con Duarte, ahora le sirve para atacarme. Seguramente lo hace porque recibía 2 millones y medio de pesos mensuales en “efe”, en efectivo, Duarte se los daba a López Obrador y hoy quiere cubrirse diciendo que yo estoy denunciado.

“No López Obrador, eres un corrupto y tú lo sabes, sabes perfectamente bien que mientras yo denunciaba a Duarte y lo llevaba a la cárcel, que es donde está hoy, tú recibías tu lana cada mes y la querías seguir recibiendo, por eso estás enojado conmigo.

“Eres un corrupto y para que no se les olvide, ahí les dejo este videito con Eva Cadena, que es tu representante, no le has quitado el cargo, no le has quitado el título, y era tu representante para recaudar López Obrador.

“Reconócelo, reconoce tu responsabilidad y no culpes a una mujer, es un acto de cobardía.”