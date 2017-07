México apuesta por una frontera abierta, no por muros, refrenda Osorio Chong

Redacción.- El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que México apuesta por una frontera abierta, no por una donde haya muros, para que nacionales de otros países, como los guatemaltecos, puedan visitar el país e incluso trabajar.

“Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos nuestra frontera para que puedan visitarnos, puedan estar, incluso puedan venir a trabajar”, dijo en el marco de la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

En el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, donde estuvo acompañado por el gobernador, Manuel Velasco Coello, dejó claro que México va seguir adelante “con nuestro país hermano de Guatemala, trabajando para que puedan entrar y salir los que quieren estar en nuestro país, son nuestros hermanos”.

Esto es, añadió Osorio Chong, “vamos a seguir con esas políticas (de fronteras abiertas) que nos permiten tranquilidad, paz, seguridad”.

Osorio Chong menionó que muchos mexicanos tienen familiares en Guatemala y viceversa, particularmente en el estado de Chiapas, donde hay un ambiente de seguridad.

Al iniciar su discurso en la Unidad Deportiva Fray Víctor María Flores, resaltó la urgencia de que se ponga un alto a la violencia contra las mujeres y dijo que la igualdad no es la que logra la mujer sola, sino la que se da con el apoyo responsable, solidario y serio del hombre, de los varones.

“Cuando decimos basta ya de violencia contra las mujeres, los primeros que tienen que entenderlo son los varones”, en tanto que las mujeres no deben dejar que las toquen “ustedes valen muchísimo más. Si ustedes no estuvieran, México no sería el gran país que tenemos”, enfatizó.

En el evento también se hizo entrega de proyectos productivos y de actas de nacimiento, como el caso de una familia completa que no contaba con el documento oficial.

En ese sentido recordó que la instrucción del Ejecutivo federal es entregar a las comunidades indígenas su acta de nacimiento; “ahora gratuitamente, porque antes se cobraban, gratuitamente se están entregando, en su propio dialecto, resaltó.

Informó que en el estado se han entregado más de 15 mil actas de nacimiento y que el trámite seguirá adelante hasta que todos y cada uno de los chiapanecos cuenten con su documento oficial.

Osorio Chong adelantó también que por instrucción del Ejecutivo federal, “ya en pocos días vamos a poder tener nuestra acta de nacimiento en línea, ¿qué quiere decir? No van a tener que ir a ninguna oficina, lo van a poder hacer en una computadora, y va a ser gratuita”.

Destacó que ello les permitirá tener derechos como a la educación, la alimentación y en general, a todos los apoyos que otorga el gobierno.

