México es eliminado ante una débil Jamaica

Rodrigo Torres.- Ridículo, lamentable y vergonzoso final para la selección mexicana, que fue eliminada en las semifinales de la Copa Oro ante una Jamaica que necesitó una oportunidad para ganar el encuentro.

La escuadra tricolor no mostró mejoría de un partido a otro, solo dos cambios realizó Osorio de la victoria ante Honduras y los resultados fueron los mismos que en la Copa América y la Copa Confederaciones.

En dos encuentros México no pudo hacerle un gol a la férrea y muy ordenada defensa caribeña, dejando las oportunidades de la selección en tiros de fuera del área o centros.

Los segundos 45 minutos mostraron la realidad del esquema mexicano, pues Jamaica comenzó a tener mayor llegada a la portería defendida por José de Jesus Corona, teniendo intervenciones muy valiosas para que no cayera su marco.

Un tiro libre de Lawrence que voló a la barrera y dejo parado a Corona, dictaminó el final de una selección que nunca convenció y siempre fue criticada por la falta de gol.

De esta manera Jamaica se verá las caras frente a los Estado Unidos en la final de la Copa Oro, el miércoles en el estadio de Santa Mónica.

Está selección no da para más, no genera peligro y no concreta, por momentos aburre y le generan oportunidades muy claras que los porteros han sabido evitar. Juan Carlos Osorio no genera una diferencia a la selección, que en dos años a su cargo ha tenido más pena que resultados. Y estos últimos son los que lo avalan.