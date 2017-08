MICGénero Tour 2017 llega a Xalapa en agosto

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La Muestra se realiza por sexto año consecutivo en México y por segundo año en el estado de Veracruz, y recorre seis entidades más de la república mexicana, así como dos ciudades en Argentina.

MICGénero Veracruz busca contribuir a las acciones preventivas de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género decretada en el estado en noviembre pasado, así como abonar en temas de diversidad sexual y derechos humanos.

La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero Tour 2017) se ha posicionado desde su primera edición en 2012, como una apuesta ciudadana que invita a cuestionar la forma de ver películas para propiciar nuevas formas de entender fenómenos sociales con una perspectiva crítica, al establecer puentes entre los estudios de género y la experiencia cinematográfica de manera accesible a partir de todo tipo de producciones fílmicas, a través de ello, permiten la revisión y la relectura de manifestaciones estéticas que tratan —directa o indirectamente— temas relativos a relaciones de poder, diversidad sexual y roles de género, entre otras; con la finalidad de contribuir a una transformación social.

Por ello, MICGénero en su Tour 2017 se llevará a cabo del 2 de agosto al 21 de septiembre en México, y del 21 de septiembre al 8 de octubre en Argentina, iniciando en Ciudad de México, pasando por siete ciudades de la república mexicana (Xalapa, Puebla, San Cristóbal de las Casas, Acapulco, Oaxaca, Guadalajara y Guanajuato).

Selección oficial

Como parte de la selección oficial, la programación de MICGénero Tour 2017 se encuentra dividida en 12 categorías: Resiliencia; Disonancias; Derechos sexuales y reproductivos; Vs Media; Cuerpo atlético; Cuir, Queer y Post Porno; Etarismo y relaciones intergeneracionales; Movilidad humana y migración; Minoridades en foco; Encierros y reclusión; Ecofeminismos; Infancias y derechos humanos.

Para conformar la selección oficial, se revisaron 450 películas de 67 países de todos los continentes. Al final se eligieron 129 películas (83 largometrajes, cuatro mediometrajes y 42 cortometrajes), entre los cuales se encuentran 77 documentales, 48 ficciones, tres experimentales y una animación, provenientes de 29 países. Cabe destacar que 67 películas están dirigidas por mujeres y 65 más por hombres.

MICGénero Veracruz 2017

Con la segunda edición de la Muestra en Xalapa, se busca crear un diálogo con la ciudadanía provocado por los filmes cuyos tópicos este año están centrados en diversidad sexual, feminismos, infancia y derechos humanos. Cabe mencionar que MICGénero es una actividad esencial que coadyuva en las actividades preventivas en el marco de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Veracruz, decretada en noviembre pasado.

En 2016, MICGénero se llevó a cabo por primera vez en el estado de Veracruz específicamente en Xalapa y Coatepec, gracias al apoyo del Gobierno Municipal de Xalapa, la Universidad Veracruzana y de empresas de la iniciativa privada. En su primera edición logramos alcanzar un total de 1500 asistentes, 31 funciones en 11 sedes en Xalapa y Coatepec, 2 funciones al aire libre y 13 ponencias de 100 Horas de Activismo, con destacadxs activistas y especialistas en estudios de género.

El Tour 2017 en Xalapa se llevará a cabo del 16 al 24 de agosto del año en curso, inaugurando el miércoles 16 de agosto a las 20:00 horas con el filme Sámi Blood (Suecia, 2016) en la Plazoleta Xaliitic y continuando en 13 sedes más: Ágora de la Ciudad, Aula Clavijero UV, Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación UV, Centro Recreativo Xalapeño Foro Guadalupe Balderas, Galería de Arte Contemporáneo Xalapa, Plazuela Manuel Maples Arce, Auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Realia, Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, Área 51 Foro Teatral, Auditorio de la Secretaría de Seguridad Pública y Cinépolis Plaza Las Américas. Entre las actividades de la muestra se encuentran un total de 87 funciones (50 largometrajes, 37 cortometrajes y un mediometraje), tres funciones al aire libre, la presentación del libro Representaciones de género en la industria audiovisual, investigación realizada respecto de las últimas cinco películas mexicanas más taquilleras, y 15 charlas de 100 horas de activismo con importantes ponentes.

Lxs ponentes de 100 horas de Activismo este año son:

– María Eugenia Guadarrama Olivera

– Christopher Juárez Reyes

– Elisa Gómez Martínez

– Claudia Doharee Solana Martínez

– Elissa Rashkin

– Mauricio García García

– Francisco Contreras Sánchez

– Yadira Hidalgo González

– Sheyla Fuertes Lara

– Benno George Álvaro de Keijzer Fokker

– Rosío Córdova Plaza

– Martha Patricia Ponce Jiménez

– Fernanda Casas Berthier

– Harmida Rubio Gutiérrez

– María Elena García Filobello

Eventos destacados:

Función Inaugural al aire libre

Sámi Blood

Miércoles 16 de agosto 20:00 horas, Plazoleta Xallitic

Presentación de libro

Representaciones de género en la industria audiovisual

Jueves 17 de agosto 12:00 horas, Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel

Participan: Adán Salinas Alverdi, director de MICGénero, María José Baxín, productora de Plano Inverso, y Silvia Vera, directora y actriz.

Función al aire libre

A life in waves

Sábado 19 de agosto 20:00 horas, Plazoleta Manuel Maples Arce

Función al aire

Girl Unbound. The war to be her

Domingo 20 de agosto 20:00 horas, Foro Abierto del Ágora de la Ciudad

Clausura

Etiqueta no rigurosa

Jueves 24 de agosto 20:00 horas, La Moderna.

Entrada gratuita a todos los eventos, con excepción de las funciones en Cinépolis, cuyo costo será de $71.00 pesos. Estaremos regalando algunas cortesías mediante dinámicas en nuestras redes sociales.

Save the date

La conferencia de prensa del Tour 2017 en Xalapa se realizará el martes 15 de agosto a las 11:00 horas en el Ágora de la Ciudad.

Para mayor información, consultar http://www.micgenero.com

Facebook: MICGénero Veracruz

Twitter: @MICGeneroVer

Instagram: @MICGeneroVer

Contacto: Aline Escobar Castillo. Coordinadora MICGénero Veracruz, aline@micgenero.com