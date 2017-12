Montserrat y el Registro Civil

• Salvador Muñoz

Una mujer se acerca el Registro Civil de Xalapa. Pide ayuda. En su trabajo se lo piden porque si no, no hay manera de que mantenga su empleo. No, la señora no se equivocó de oficina ni tenía que acudir a Derechos Humanos, Fiscalía o parecido… está en el lugar correcto, porque sus empleadores lo que le piden, ¡es su acta de nacimiento! la cual no tiene.

Cuando se piensa en la carencia del documento básico que nos integra a ser parte de la sociedad, uno se imagina que eso sólo puede suceder en regiones alejadas de las grandes ciudades, pero no, ocurre en Xalapa, en la Capital de Veracruz, nos platica Montserrat Ortega Ruiz, titular del Registro Civil de Xalapa, tan así, que hace poco, acaban de entregar su acta de nacimiento a una anciana de más de 80 años…

II

Es seguro que la oficina del Registro Civil de Xalapa o de cualquier otro punto del estado o país, sea una de las instituciones más visitadas por cualquier ciudadano porque al nacer, el acta de nacimiento; al casarse, acta de matrimonio; al diluir el matrimonio (toco madera), acta de divorcio; y al fallecer, que el acta de defunción… eso, si tomamos en cuenta las actividades más simples del ser humano porque las chamba del Registro Civil es más amplia, aunque es la esencial, como es la expedición del acta de nacimiento, Ortega Ruiz nos platica que inició una campaña para que las personas que carecen de esta valiosa cédula, acudan a obtenerla, precisando la directora que este trámite es completamente gratuito.

Esta campaña está dirigida a niños mayores de seis meses de edad y menores de 14 años que no han sido registrados por sus padres en el término que la Ley marca, que es de manera inmediata en el hospital donde se nace y hay módulo del Registro Civil, o hasta los 180 días de nacido, si donde nace no hay módulo o fue con partera.

También está dirigido a esos niños, jóvenes y adultos que nacieron en el extranjero, hijos de padre o madre mexicanos que no cuentan con Inscripción de Nacimiento Mexicana.

III

Si bien, nos cuenta Montserrat Ortega, hay módulos del Registro Civil en los hospitales de esta ciudad, en breve se ha de incorporar el Issste pero con una característica singular: será el único que expida el certificado electrónico. En el resto, aún se hace a mano el apunte de datos.

A ello, se une otro proyecto interesante en beneficio del ciudadano, que es incluir un módulo en el DIF estatal que además de la expedición de actas de nacimiento, igual extendería copias certificadas, rectificaciones y por supuesto, podría llevarse a cabo la campaña de matrimonio que se hacen en colectivo.

Y aunque parezca raro, pero también se capacitó a personal para tramitar el Curp de quien lo solicite. Digo que parece raro porque uno, por lo regular, toma la computadora y sólo preguntando “¿Cómo saco mi Curp?” nos lleva a un link del Registro Nacional de Población y sólo es cuestión de seguir los pasos que nos marcan… pero ¿qué sucede con aquellos que simplemente no saben sacarlo? Ahora lo podrán hacer en módulos y no sólo eso, quienes carecen de él, podrán generar con personal capacitado su Curp.

IV

¿Y cómo llega Montserrat Ortega al Registro Civil? Si bien, es a invitación de la secretaría de Gobierno, la avala no sólo ser licenciada en Derecho, sino conocer de la materia por contar con una Maestría en Derecho Privado así como una en Derecho Notarial y en breve ha de presumir otra, en Derechos Humanos.

Sólo como referencia, ya que estamos en el área del Registro Civil, Montserrat Ortega está casada con José Mancha, dirigente del PAN, y ello hace que muchos la vean como “la esposa de Pepe Mancha” y no por sí, como una entidad, un individuo, una persona, que puede ser y hacer por ella misma, aunque cuenta que esto, no es nuevo y en anteriores ocasiones ha tenido que dejar pasar oportunidades, tanto dentro del partido como fuera de él, por el vínculo que se genera por la labor de Pepe Mancha, pero en esta ocasión, su marido no está en el Gabinete y eso le permite ser y hacer su propio camino en el servicio público a nivel estatal.

smcainito@gmail.com