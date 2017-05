MORENA sí usa recursos irregulares: Eva Cadena

Redacción.- La diputada Eva Cadena citó esta mañana a los medios de comunicación para manifestarles que ha vivido horas difíciles y ahora está para dar la cara, para decir la verdad y acabar con la calumnia y la ofensa.

Señaló que dejó pasar un tiempo, porque las amenazas de muerte, afectaron a su persona y su familia, por ello se dio un tiempo para su defensa legal, dijo que hay mucha gente interesada en que pague por las culpas de otros, que pierda su ocupación y pague en la cárcel por delitos que no ha cometido.

En conferencia de prensa, en un hotel de la Ciudad de México, aseguró ser víctima de una trampa, y su partido MORENA cuando más lo necesitaba, la dejó sola, violaron su presunción de inocencia, se violaron sus derechos políticos y humanos.

“Ahora me doy cuenta de que usaron mi caso para lavarse, me usaron como coartada para ocultar muchas cosas irregulares que ellos hacen porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales y MORENA no es la excepción, las campañas son muy costosas”.

Indicó que no todo lo que se ha dicho y se ha visto es verdad, por ello viene a hablar del tema porque la han presentado como la persona que no es.

Precisó que existen dos vídeos, en uno acudió a una reunión con un grupo de personas que se acercaron a su oficina presentándose como familiares y cercanos del coordinador de MORENA en la Legislatura local de Veracruz, Amado Cruz Malpica.

“En esa reunión para sorpresa mía porque era algo que no esperaba, es donde se me hace entrega de un recurso, pero no en las condiciones en que se presentan con un vídeo editado que se dio a conocer a los medios de comunicación”.

En el segundo vídeo, dijo que igualmente ha sido manipulado, y cortado para que parezcan varios, es donde devuelve el recurso, lo cual se puede verificar porque está usando la misma ropa; agregó que la persona que fue el enlace y que se presentó en la oficina y se identificó como Alexis García, le dijo que era primo del diputado Amado Cruz Malpica.

“Cuando estuve con ellos, me insistieron muchas veces en que yo recibiera el efectivo, me dijeron incluso que no les gustaría viajar con ese dinero por carreteras de Veracruz por el tema de la inseguridad. De modo que presionada por lo inesperado de la situación, fue que acepté el recurso a condición expresa de que buscaría conductos partidistas para hacerlos llegar”.

La diputada indicó que fue un error de su parte y lo ha reconocido, dado que actuó con la confianza que le daba la circunstancia, sin embargo, era una trampa que mucho lamento y que mucho la ha dañado y presentado como lo que no es, y nunca será.

“Sin embargo, cuando hablé con el presidente estatal de MORENA, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, me dijo él tajantemente, ni te metas, tú no eres la gente indicada para eso, por eso fue el segundo encuentro, a decirles que yo no podía ser el conducto y a decirles como aparece en uno de los vídeos, que hablaran con la diputada Rocío Nahle o con el propio diputado Amado Cruz Malpica”.

Dijo que le consta y de lo que puede hablar, es que ambos son los que manejan recursos para financiar las actividades de MORENA.

Agregó que el financiamiento de los partidos, no cumple con lo que determina la ley, como el que en el Congreso de Veracruz, los bonos que supuestamente no reciben los diputados de MORENA, sí los reciben, pero son para financiar actividades partidistas como las visitas de Andrés Manuel López Obrador, recursos que son irregulares en cuanto a su origen y por lo mismo se utilizan discrecionalmente.

Fuente: Grupo Fórmula.