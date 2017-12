Mujeres al IVM

• Brenda Caballero

Varias horas tomó a las Consejeras de los Consejos Consultivo y del Social analizar la convocatoria para elegir a la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para el periodo 2018-2020. Cada Consejo analizó por separado la convocatoria establecida, y posteriormente cada propuesta se analizó en conjunto por todas las consejeras. Después de toda una mañana y parte de la tarde se llegó a un acuerdo consensuado y la convocatoria para integrar la terna estaba lista, publicándose ésta el 28 de noviembre de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado. A través de ella se extendió la invitación al público en general, a las Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil, para que presentaran sus propuestas con fecha límite del 15 de diciembre de 2017. La idea central: promover la cultura y defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad y la equidad de género.

La convocatoria se cerró, registrándose las siguientes once aspirantes para conformar la terna para la Dirección del IVM. A continuación algunos datos de las mujeres aspirantes.

* Yolanda Olivares Pérez.- Tiene años trabajando para las mujeres. Ha hecho campañas de concientización sobre violencia de género, para la UV; y el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales ha realizado reflexiones sobre el voto femenino; en 2006 publicó el libro “Mujeres en Puestos de Elección Popular en Veracruz”, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Universidad de Xalapa. Fue Consejera del IEV y Consultora en el Congreso del Estado de Veracruz.

* Denisse Guadalupe Castán Hernández.- Ha fungido como Directora Municipal de Derechos Humanos, Directora del Instituto de la Mujer de Poza Rica, Directora de Bachillerato de la UPAV en Coatzintla.

* Martha Emilia Rodríguez Sánchez.- Abogada y catedrática. Ha sido procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena en la zona norte del estado.

* Trinidad López Herrera.- Ex alcaldesa de Alto Lucero y participó en la Asociación Civil Red Nacional de Mujeres Munícipes.

* Itzel Jurado Ortiz.- Especialista en Derecho Público, forma parte de Viades Llanes Asociados y Abogados. Fundadora del Centro de Justicia Alternativa y Desarrollo de la Cultura. Emprendedora social. Defensora de César N, dirigente de los 400 Pueblos.

* Diana Fabiola Álvarez Salas.- Doctora en Derecho Procesal, Catedrática del Instituto de Administración Pública de Veracruz, Vicepresidenta del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en Veracruz, candidata a la regiduría de Poza Rica.

* Rosalba Hernández Hernández.- Doctora en Derecho, maestra en desarrollo regional, poeta, originaria de Chicontepec, habla lengua náhuatl, estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el 2009, enlace de Género ante la Secretaría de Gobierno. Sus líneas de trabajo se enfocan a derechos indígenas, derechos humanos, género, derecho a la defensa así como litigio en materia civil penal y agrario. Subdirectora de Asuntos Indígenas y Genero del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.

* Sara Gabriela Palacios Hernández.- Actual encargada de despacho del IVM, Secretaria de Promoción Política de la Mujer, maestra en mercadotecnia y licenciada en Artes Plásticas. Fue también subdirectora de Estancias Infantiles en el Estado de Veracruz del DIF.

* Guadalupe Martínez Hernández.- Trabajó en el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

* Irma del Carmen Guerra Osorno.- Catedrática de la UV, licenciada en Economía y Maestra en Administración Pública.

* Rosa Hilda Rojas Pérez.- Académica de la facultad de Derecho de la UV desde hace más de 30 años; fue subprocuradora especializada en Asuntos Indígenas en 2009; recientemente solicitó apoyo vía Change para pedir al senado de la República Mexicana Nuestro Derecho a la Igualdad; una lucha incluyente. Coordinadora de la Plataforma Virtual de Capacitación de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, participó para ser consejera del IVAI. Aspirante a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Actualmente es Consejera del INE. Fue la primera jueza en el estado cuando se crearon las salas de juicio oral en materia de responsabilidad juvenil, MP y jefa jurídica de Patrimonio del Estado. Apenas en junio pasado participó como integrante del grupo multidisciplinario técnico en la instalación de la Mesa de Alto Nivel para definir Acciones Contra la Violencia de Género en Veracruz.

Será está semana donde las Consejeras revisen la documentación de las aspirantes, les realicen las entrevistas y se integre la terna para ser turnada al Ejecutivo para designación.

Bien por estas once mujeres que se registraron para buscar la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres; mal por la diputada Tanya Carola, quien ahora politiza el asunto diciendo que pertenecen a un color. Y yo me pregunto, si su argumento es partidista, ¿Por qué no se inscribió alguna de Morena? Seguramente me dirán, ¡no se inscribieron porque hubo chanchullo! ¡todo estaba planchado! ¡Ya tenían a su directora! ¡Era simulación! Para poder decir todo ello, al menos hubieran apoyado a alguien para que se inscribiera. ¡No se vale hablar, por hablar! Antes que nada somos mujeres, nacimos mujeres sin colores partidistas y debemos trabajar para todas las mujeres, de la misma forma: Sin colores partidistas.

caballero_brenda@hotmail.com

@NumerosRojos_BC