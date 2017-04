Necesario crear una comisión de la verdad: Solalinde

Redacción.- Alejandro Solalinde Guerra urgió la creación de una comisión de la verdad, ante la incapacidad de las autoridades estatales y federales para esclarecer las miles de desapariciones forzadas y homicidios, cuyos cuerpos han aparecido en cientos de fosas clandestinas a lo largo y ancho de todo el estado.

En conferencia de prensa celebrada en la Universidad de las Naciones, donde presentó “El Reino de Dios”, el clérigo advirtió que hasta hoy no existe ni capacidad, ni se ve interés verdadero en solucionar estos graves atentados contra la vida y la dignidad humana.

Cuestionado sobre si aún tiene fe en que este gobierno recomponga el rumbo, Solalinde Guerra dijo: “Esto no es cuestión de fe, se trata de trabajo, y si el gobernador pretende hacer alguna acción de arriba hacia abajo, está perdido, ya que si no toma en cuenta a las víctimas y a sus familiares, no va hacer nada.

“Si no se escucha a las víctimas, si no se trabaja con ellas, si no son parte del trabajo de Jorge Winckler, entonces todo lo que haga es una simple y vulgar simulación porque van a seguir cobrando cada quincena para nada; porque quien nos va decir si van bien o van mal son las víctimas o los familiares de las víctimas, si a ellos no se les toma en cuenta, no sirve nada lo que se está haciendo”, aclaró.

Solalinde Guerra se dijo muy apenado hablar frente a un nutrido grupo de periodistas que son parte de la agresiones tanto del gobierno como de la delincuencia, a quienes dijo comprender cuando, en algunas ocasiones, no hablan de lo que tienen que hablar o no lo hacen por completo.

“Yo les pregunto, ¿se sienten muy seguros para decir lo que tenían que decir?, o ¿todavía tiene que seguir nadando ‘de a muertito’?”, cuestionó.

En su caso, el sacerdote dijo no tener ningún miedo, porque un sacerdote debe de ser para todos, pero tiene que profetizar, diciendo la verdad, “porque además yo no tengo ningún interés ni político ni económico, yo siempre he dicho que para mí lo más valioso en la vida son ustedes, la gente”.