Nemi Dib debe pagar 1 millón de pesos para evitar ser aprehendido

Redacción.- Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud de Javier Duarte de Ochoa deberá pagar un millón de pesos para evitar su aprehensión.

Tras celebrarse este lunes la audiencia incidental para resolver su situación jurídica, el titular del Juzgado Decimoquinto determinó otorgarle la protección pero con el pago de un millón de pesos.

Juan Antonio Nemi está amparado en el expediente 785/2017, contra la orden de aprehensión que la Fiscalía General del Estado (FGE), tiene en su poder desde el pasado 29 de junio.

El ex secretario particular de Duarte de Ochoa está acusado de incumplimiento de un deber legal, pues a su paso por la Secretaría de Salud (SESVER), toleró las irregularidades presentadas en la construcción de la Torre Pediátrica en Veracruz y no actuó en consecuencia.

Nemi, quien afirma que ahora vive de criar borregos, presumió en reiteradas ocasiones que él no incurrió en ilícitos en la Secretaría a su cargo, por el contrario, siempre destacaba las sendas denuncias -la mayoría administrativas- que puso contra colaboradores.

Ahora, una versión indica que Nemi ya ni siquiera se encuentra en el estado veracruzano e incluso en el país, pues la FGE anda tras él desde finales del mes pasado. ​