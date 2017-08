Neymar revolucionó el deporte

Rodrigo Torres.- Neymar da Silva Santos Junior dio un golpe al deporte mundial, al fichar por el equipo francés París Saint Germain y dejar al Barcelona de España.

Para tener una referencia, Cristiano Ronaldo costó 94 millones de euros al Real Madrid, mientras que Paul Pogba el año pasado se convirtió en el jugador más caro al ser comprado por 125 millones de euros.

Parece que el mercado de jugadores va a la alza y comenzamos a ver cantidades que no imaginábamos posibles de pagar y se comienza el debate de poner un límite en el costo de los fichajes.

Neymar no cuesta 222 millones que pagaron por él, más bien su cláusula de rescisión costaba esa a toda, pero no es su verdadero precio, pues las cláusulas están hechas para que los jugadores y equipos interesados no puedan llevarse a los jugadores antes del tiempo que delimite el contrato.

Según el portal especializado en la materia de valorar jugadores www.transfermarkt.es, el valor real del brasileño es de 100 millones de euros. Comparándolo Lionel Messi tiene un valor de 125 millones, mientras el astro portugués Cristiano Ronaldo vale lo mismo que Neymar.

Se debe tener cuidado con el valor real y el costo que los clubes ponen a sus jugadores. Sin duda el traspaso de Neymar cambiará el manejo de los clubes para siempre, cuidarán más a sus jugadores y tendrán cláusulas más caras como la que tiene su ex compañero del Barcelona, Lionel Messi que asciende a los mil millones de euros, puede ser que algún día un club pague esa cantidad por una persona que sabe jugar al balón.