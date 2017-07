Niegan prisión domiciliaria a Audirac

Redacción.- Mauricio Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas y Planeación del estado, solicitó, ante la juez de control, seguir su proceso penal en prisión domiciliaria, pero esta solicitud fue rechazada.

Alma Aleida Sosa Jiménez, juez de control, rechazó esta petición en la audiencia que se realizó este miércoles. Audirac continuará con su proceso, recluido en el penal de Pacho Viejo.

El ex funcionario, que cuenta con 2 prisiones preventivas por tres Carpetas de Investigación que sigue la FGE en su contra, argumentó problemas de salud, no obstante, la juez determinó que no existen elementos de peso para autorizar la prisión domiciliaria.