No disminuyó su presupuesto el gobierno del estado: MORENA

• Miguel Ángel Cristiani G.

Con el voto en contra de la bancada de MORENA, el Congreso del Estado aprobó este jueves, el presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, por un total de 113 mil 654 millones 552 mil 930 pesos, que representa un incremento de 11.44 por ciento en relación al que actualmente se ejerce.

De acuerdo con lo expresado en la tribuna del Congreso para manifestar su posicionamiento en contra del presupuesto aprobado, la diputada local por MORENA, Daniela Guadalupe Griego Cevallos aseguró que el gasto público del gobierno del estado no disminuyó, al contrario, el gasto público mostró un incremento del 8.51%; en efecto, se aprobó un gasto público total de $ 101, 988.71 millones de pesos y se modificó a $ 110 671 millones de pesos.

El gasto público corriente tampoco disminuyó; este tipo de gasto tuvo un aumento del 11.43%, al modificarse de $ 77, 477 millones de pesos a $ 86, 331 millones de pesos.

Además, se incumplió con el artículo 38 del Presupuesto de Egresos 2017. En este artículo se establece que las Dependencias y Entidades no podrán crear plazas nuevas, con excepción de los sectores de salud, educación y seguridad pública; a pesar de ello, se crearon -según cifras oficiales- aproximadamente 2, 000 plazas.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Veracruz 2018, se sostiene que se continuará con la estrategia de reducir, controlar y optimizar el gasto corriente, con base en el Decreto que establece el Programa de Reducción del Gasto para el Rescate Financiero del Estado de Veracruz 2016-2018. Además, se contempla que la reorganización financiera permitirá destinar mayores recursos a la inversión productiva y contribuir a reforzar los programas institucionales de apoyo al sector social y de impulso al crecimiento económico de la entidad.

De acuerdo a la información contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, el gasto público total registra un aumento del 11.44%, respecto al gasto público total aprobado para el ejercicio presupuestal de 2017. Los recursos adicionales que permitieron el incremento en el gasto público de Veracruz no se generaron por la disminución del gasto corriente, puesto que este tipo de gasto se incrementó en $ 8, 129.6 millones de pesos.

Resulta pertinente preguntarse: ¿De dónde provienen los recursos que hacen posible que en 2018 se pueda ejercer un gasto público superior al ejercido en 2017? El incremento en el ingreso público proviene del aumento de los ingresos propios por un monto de $ 933.4 millones de pesos y de los Ingresos Provenientes de la Federación por un monto de $ 10, 732.5 millones de pesos ($7, 677 millones de pesos correspondieron a participaciones federales, $ 2 880 millones de pesos a aportaciones federales, y $ 255.4 millones de pesos a Convenios Federales).

Es por ello que resulta insostenible argumentar que el ejercicio de un mayor Presupuesto Público se debe a una política fiscal orientada a la generación de mayores ingresos y al reordenamiento del gasto público; en otras palabras, el presupuesto de egresos aumentó como consecuencia del incremento de los ingresos provenientes de la federación.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 se observa, el incremento en el gasto público destinado a seguridad pública, educación y salud; el aumento en estos renglones presupuestarios se justifica por los elevados niveles de inseguridad que sufre el pueblo veracruzano y porque, la salud y la educación son dos satisfactores públicos necesarios para el bienestar de la sociedad. Así mismo, también adquiere importancia el incremento del presupuesto destinado a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por los efectos positivos que genera en el traslado de bienes y personas. Por su parte, el incremento y el destino del gasto en Desarrollo Social tienen un enfoque electorero; este tipo de gasto -paradójicamente- se incrementa en los procesos electorales.

Para el grupo legislativo de MORENA -afirmó la diputada Griego Cevallos- es central que se destine mayor presupuesto al campo para apoyar a productores campesinos e indígenas. Es preciso recordar que la entidad veracruzana tiene ventajas comparativas en este sector, y que tal medida de política económica impacta aproximadamente a un cuarto de la población ocupada de Veracruz que trabajan en el sector primario, y que se ha visto afectada en las últimas décadas por la apertura indiscriminada provocada por el Tratado de Libre Comercio.

Por otra parte, para 2017 el gasto corriente ascendía a 63 924 millones de pesos lo que representaba el 62.67% del gasto total, y en 2018, el gasto corriente presupuestado es de 72 053.6 millones de pesos, equivalente al 63.4% del presupuesto de egresos del estado. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos se registra un incremento del 4.5% en servicios personales; del 15.39% para materiales y suministros; del 42.43% para servicios generales, y del 24.79% para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Estas cifras ilustran palpablemente que la política de austeridad propuesta por la actual administración gubernamental es solo declarativa, no se sostiene en los hechos. Hay que subrayarlo, en tiempos electorales se promete el uso racional de los recursos públicos; sin embargo, en la práctica se realiza lo contrario.

Recordemos que el 20 de julio pasado se aprobó el Decreto 350 sobre la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana (UV). El transitorio segundo del mencionado decreto establecía lo siguiente: “Para cumplir con el objeto del presente Decreto, el Presupuesto de la Universidad Veracruzana para el año 2017 será del 2.58% del total del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para dicho Ejercicio Fiscal, para 2018 se le fijará un Presupuesto del 3% del total del Presupuesto General del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente de forma anual hasta llegar al mínimo establecido para el Ejercicio 2023”. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 se asigna a la UV un presupuesto de $ 2, 697 millones de pesos, lo que representa el 2.37% del Presupuesto total. El presupuesto que se pretende asignar a la UV resulta violatorio de su autonomía universitaria al ser inferior al 3% del Presupuesto Total del Gobierno del Estado.

De igual manera, la reforma al artículo 60 de la Constitución Política del Estado permitió la autonomía presupuestaria del Poder Judicial; esta autonomía le permite acceder a un presupuesto superior –y no menor- al 2% del Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz. De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, al Poder Judicial se le asigna un presupuesto de $ 1 723 millones de pesos lo cual representa el 1.56% del gasto público estatal proyectado para 2018. De igual manera que sucede con el presupuesto de la UV, el presupuesto que se pretende asignar al Poder Judicial resulta violatorio de la Constitución Política de la entidad veracruzana.

El pago de la deuda pública estatal para 2018 asciende a $ 7,125.30 millones de pesos. En efecto, para el próximo año se pagará por servicio de la deuda pública: $ 138.61 millones de pesos por amortización de la deuda pública proveniente del refinanciamiento; $ 3,483.40 millones de pesos por concepto de intereses de la deuda pública; $ 503.29 millones de pesos por gastos de la deuda pública y $ 3,000 millones de pesos por la deuda contratada en 2016. El presupuesto asignado para el servicio de la deuda para 2018 resulta superior al presupuesto aprobado en 2017 debido a que el gobierno debe liquidar el préstamo de corto plazo que contrató en diciembre del año pasado con las instituciones financieras Interacciones y Banorte.

De acuerdo a la proyección de la deuda pública que realiza el gobierno estatal, para 2019 se pagarían $ 7,463 millones de pesos de servicio de la deuda, para 2020 este monto ascendería a $ 8 102 millones de pesos, y así sucesivamente, hasta incrementarse a $10 020 millones de pesos en 2023. De acuerdo a esta información, en tan solo cinco años se pagaría por servicio de la deuda pública un monto ligeramente superior ($ 40,812 millones de pesos), al refinanciamiento de la deuda pública de fue $ 38,000 millones de pesos. El refinanciamiento de la deuda resultó una operación exitosa, sin duda sobre todo para las instituciones financieras que ganaron la licitación. Por otra parte, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, no se contempla abono o el pago a la deuda que el gobierno tiene con empresarios, proveedores diversos, el IPE, la Universidad Veracruzana, pago de laudos laborales, entre otros.

El Proyecto de Presupuesto no se discute, ni se modifica, solo se aprueba. Desde el Grupo Legislativo de MORENA nos preguntamos ¿Qué consecuencias existen si el presupuesto no es aprobado?, no existe ninguna consecuencia. El presupuesto de egresos es manejado por el ejecutivo estatal sin que el Congreso participe en sus modificaciones. Los legisladores y la población en general se enteran sobre el manejo -adecuado o inadecuado- de los recursos públicos, una vez que se dispone de la cuenta pública correspondiente. Incluso, ni siquiera se discuten en el Congreso los informes trimestrales del gasto.

Para la bancada de Morena, resulta inconcebible la aprobación de un presupuesto que vulnera la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y de la Universidad Veracruzana. También resulta inexcusable que se haya aprobado la normatividad que da sustento al Sistema Estatal Anticorrupción y no se haya soportado con sus correspondientes partidas presupuestales. Además, es incomprensible la aprobación de un presupuesto basado en una política fiscal expansionista y no en una política fiscal austera que tiene como estrategia la reducción del gasto corriente.

Por todas estas consideraciones, concluyó la diputada de MORENA, nuestro voto es en contra de la aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos 2018.

