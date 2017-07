No estamos de acuerdo con la iniciativa de Ley sobre la Unión de Hecho: Red Evángelica de Veracruz

Carolina Suárez.- Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica de Veracruz, manifestó su desacuerdo, en conferencia de prensa, con la iniciativa de Ley sobre la Unión de Hecho, presentada al pleno de la LXIV Legislatura por Maryjose Gamboa, diputada local del PAN, que, en teoría, avalaría a todas las personas a legalizar su unión, sin importar su preferencia sexual.

Trujillo Álvarez puntualizó que su postura es contundente.

“No queremos ni aprobamos que las bodas gay se legalicen, si se quieren casar que lo hagan en privado, si quieren. Los respetamos como personas, no los odiamos, no somos homófobicos”.

Además afirmó que “esta iniciativa, en caso de aprobarse, daría pie a que los homosexuales apelaran a su derecho de adoptar, lo cual es un atropello a la niñez.”

Añadió que los legisladores locales carecen de conocimientos sobre la Constitución y que “sólo obedecen órdenes del Ejecutivo, cuando debían ser un poder autónomo.”

También pidió a los diputados que conforman la Legislatura que no voten por esta iniciativa.

Además pidió a la legisladora Maryjose Gamboa ponerse a “trabajar verdaderamente en su área, en la protección a los periodistas, pues vemos un trabajo nulo en el tema de protección a los periodistas, en lugar de subir estos temas a la tribuna.”

Fue enfático al decir “Que esa ley no se apruebe porque causa confusión a la niñez, sopretexto de defender los derechos humanos. Sobre los derechos de los homosexuales, están los derechos de los niños y el día de mañana si aprueban la ley, luego van a querer la adopción de niños, de menores.”

En otro tema, al referirse, a la tipificación de crímenes de odio, añadió que: “Es aberrante que ahora nosotros como personas no podamos diferir, que no es lo mismo que odiar y que el día de mañana por no estar de acuerdo con alguna postura nos vayan a llamar criminales, homofóbicos”, dijo.

Fue enfático al repetir que el hecho de mostrar su rechazo a las uniones entre personas del mismo sexo, no significa que los odien: “Los apreciamos, Dios los ama, los amamos, pero no aprobamos su actuar”.

Finalizó la conferencia, anunciando que, esta tarde, los cristianos evangélicos acompañarán al Frente Nacional por la Familia a la Legislatura local, esto con la finalidad de exponer las razones por las cuales no están de acuerdo en que se apruebe dicha iniciativa.