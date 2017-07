No existe ningún pacto en el caso Duarte: SEIDO

Redacción.- La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que no habrá pacto con ningún presunto involucrado en el caso Duarte, ya que ‘‘nadie es intocable bajo ninguna circunstancia’’.

En entrevista con La Jornada, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Israel Lira Salas, refirió que la esposa del ex gobernador de Veracruz (ahora denominado por las autoridades ‘‘JDDO’’), Karime Macías, o cualquier otra persona, podrán ser citadas a declarar siempre y cuando tengan información que el Ministerio Público Federal considere relevante en las indagatorias.

‘‘Hay investigaciones que se deben mantener en secreto y una vez que éstas arrojen o no los elementos necesarios para ejercer la acción penal, se tomará la determinación correspondiente’’, señaló el funcionario.

En su momento, José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero de ‘‘JDDO’’, aseguró que Karime Macías pudo haberse beneficiado con dinero del gobierno de Veracruz para asuntos personales. Sin embargo, el titular de la Seido, quien integró las primeras querellas del caso, respondió que no basta con que una persona señale a otra para poder determinar una carpeta de investigación o ejercer alguna solicitud ante un juez.

‘‘Es necesario (cubrir) una serie de requisitos y ustedes se han podido dar cuenta en el caso del imputado, de que los requisitos que se tuvieron que cubrir son muchos. Hay condiciones que debemos cumplir para que el juez esté de acuerdo, primero, en otorgarnos una medida cautelar, como una orden de aprehensión, y luego determinar una acción preventiva o una vinculación a proceso. Es muy complejo y no basta solamente con señalar que alguien haya recibido dinero e inclusive hacer una denuncia directa en contra de alguna persona responsable de algún delito.’’

El sábado anterior, en la segunda audiencia que se realizó en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Lira Salas detalló –a través de una presentación digital y de manera esquematizada– la manera en que la PGR indagó a ‘‘JDDO’’, amigos y prestanombres, así como a las empresas fachadas que sirvieron para desviar 3 mil 148 millones de pesos provenientes de cinco secretarías del gobierno veracruzano.

Sobre las irregularidades detectadas en el gasto de recursos federales durante la administración de Duarte de Ochoa, y que son independientes de los delitos que le imputa la PGR, el titular de la Seido indicó que si arrojan elementos necesarios, importantes o útiles en la averiguación, ‘‘desde luego se tendrían que estar incorporando en la carpeta, pero si esto constituyera una investigación distinta, hechos diversos, que no revista relevancia o no aporte al Ministerio Público, se tendrían que mantener por separado’’.

Agregó que en los próximos días el actual gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, será llamado a declarar como testigo. ‘‘Él ha dicho que tiene pruebas que aportar. Lo más probable es que el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación lo cite. Dependerá de las fechas y de agenda, incluso del Ministerio Público, porque tiene una serie de diligencias’’.

En cuanto a que Xóchitl Tress esté relacionada como prestanombres, ya que que se presume también fue beneficiada con trasferencias ilegales al adquirir ‘‘JDDO’’ una camioneta de lujo y un departamento para la ex funcionaria, el subprocurador agregó que no puede decir quién está o no relacionado con las indagatorias.

‘‘Las diligencias de investigación gozan de un secreto por disposición de la ley; si revelamos el dato de quién está sujeto a alguna investigación o quién no, estaríamos violando la secrecía y tenemos la obligación legal de reservar esa información’’.

Fuente: La Jornada.