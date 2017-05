No existe ninguna denuncia en mi contra: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, en entrevista para XEU Noticias aclaró que no hay ninguna denuncia en su contra interpuesta por Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto no hay ningún amparo al respecto.

“No es ninguna denuncia que tenga que ver con mi libertad personal ni con una denuncia en contra mía”, dijo.

Y agregó: “Lo que sucede es que el 3 de abril del 2016 yo presenté una denuncia penal en contra de Duarte y sus cómplices y es la denuncia que llevó a Duarte a la cárcel. El ahora ex fiscval, Luis Ángel Bravo quería archivar la denuncia y yo presenté un amparo para que no se archivara y se le diera seguimiento. A través de ese amparo logramos que no se archivara la denuncia y llevara a Duarte a la cárcel”.

Sobre los expedientes que Andrés Manuel López Obrador muestra de presuntas denuncias en contra de Yunes Linares, el mandatario estatal de Veracruz respondió: “López Obrador lo que debe mostrar son los expedientes del dinero que le dio Eva Cadena, lo otro son tonterías de López Obrador, cada día lo veo más desequilibrado, es un individuo que está fuera de sí, que le miente a las personas, que cotidianamente sale con cualquier ocurrencia”.

Y agregó: “Lo que él debe explicar a los veracruzanos porque su representante Eva Cadena recibía primero 500 mil pesos, luego un millón de pesos y muchas más porque no es la única recaudadora de López Obrador”.

Yunes Linares reiteró: “No hay denuncias en mi contra, es absolutamente falso que yo me haya amparado porque hay una denuncia de López Obrador en mi contra. Lo que López Obrador hace es difamar, calumniar pero nunca presenta pruebas de nada. Yo presenté pruebas contra Javier Duarte contra años y las formalice en una denuncia y logre que Duarte fuera a la cárcel, Duarte está en la cárcel gracias a las denuncias que yo presenté, eso se llama responsabilidad, lo otro, lo de López Obrador es un simple bocón que se dedica a difamar a todo el mundo, habla mal de todo el mundo, todo el mundo es corrupto menos él, aunque está acreditado en video que es el más corrupto de todo el mundo”.