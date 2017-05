No existe ninguna diferencia con Rodrigo García: Fernando Kuri

Redacción.- Después de que el diputado Rodrigo García Escalante dejara la bancada mixta Juntos por Veracruz para integrarse a la del PAN, el coordinador Fernando Kuri Kuri, aseguró que no hubo ningún tipo de diferencias y que respeta esa decisión.

“En ningún momento hubo diferencias, y no afecta porque el grupo mixto es un grupo plural que lo conformamos 5 diputados y donde no tenemos línea de nadie, tomamos nuestras propias decisiones y tomó su propia decisión de unirse a la bancada panista y es respetable su decisión, pero eso no quiere decir qué hay rompimiento en la bancada Juntos por Veracruz, nosotros muy puntualmente lo respetamos.”

Kuri Kuri precisó que siendo amigo del ahora panista “lo he dicho en varias entrevistas que Rodrigo es mi amigo, en la bancada nos llevamos muy bien con los 5 que pertenecemos a la fracción Juntos por Veracruz, es una decisión personal que toma el diputado.”

De ahí que cada quien ” toma sus propias decisiones, sus propios intereses y quiero decirte que es respetable, pero quiero decirte que Juntos por Veracruz seguirá trabajando por todos los veracruzanos.”