No existe saqueo de reserva técnica del IPE: Levet Gorozpe

Redacción.- Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico al Servicio de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) e integrante del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), consideró, en entrevista, como poco factible que se dé la individualización de las cuentas de los derechohabientes del mismo.

“Hilario Barcelata Chávez, director del IPE, se deslindó de ese proyecto, no creo que transitemos en las cuentas individuales, por lo pronto, las organizaciones sindicales no estaríamos de acuerdo en dar ese paso”, advirtió.

Reiteró que el IPE no puede estar en quiebra porque recibe recursos tanto de trabajadores en activo que están en instituciones, como los que pertenecen a la burocracia del Estado. “Está atravesando una crisis muy seria, muy difícil, pero creo que se va a superar”, confío.

Agregó que las pensiones que se tienen son móviles, es decir, que van creciendo conforme se va aumentando el número de derechohabientes y el salario que devengan los trabajadores en activo.

Levet Gorozpe indicó que es falso lo declarado por la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), en elsentido de que avalaron sacar dinero de la reserva técnica para destinarlos a otras cosas distintas.

“Es totalmente falso, creo que no se puede manejar a la ligera esto porque si no se sabe y no se conoce, no se tiene que manejar, ellos están en su derecho de denunciarlo, la verdad es que cualquier denuncia que se quiera hacer contra los consejeros del IPE, pues es infundada”, aseveró.

El líder sindical de la UV reveló que ya fueron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a declarar en torno a la acusación en su contra, acotando que no hay ningún problema.

En otro tema, manifestó que dado el trabajo que ha desempeñado la rectora Sara Ladrón de Guevara González en estos cuatro años al frente de la UV, seguramente la harán repetir por otro periodo más.

Reiteró que quien debe dirigir la universidad, debe ser un académico que la conozca y que tenga una visión de desarrollo de la institución, que esté bien articulado con las funciones sustantivas de investigación, docencia y difusión de la cultura.