No existe una fecha para que SEFIPLAN nos abone: Sara Ladrón de Guevara

Redacción.- Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, señaló que la detención de Javier Duarte se dio gracias a las denuncias que interpuso la máxima casa de estudios, debido a que el ex mandatario no les entregó los recursos correspondientes.

La rectora expuso que se han logrado ver los resultados de las denuncias presentadas una ante la PGR y la otra ante la Fiscalía General del Estado.

“Duarte está en la cárcel porque la Procuraduría General de la República actuó. Nosotros como Universidad Veracruzana hicimos lo que nos correspondía, lo que estuvo en nuestras manos se hizo y ya hay resultados. El ex gobernador Duarte está encarcelado, y los que salimos a denunciar primero fuimos la UV”.

Sobre los adeudos que aún tiene el Gobierno Estatal con la casa de estudios que superan los 2 mil 400 millones, dejó en claro que desde diciembre que llegó Miguel Ángel Yunes Linares, tiene la puntualidad en la entrega de las ministraciones que corresponde al subsidio estatal ordinario, de tal forma que no tiene problemas para el pago de los trabajadores.

“Pero el adeudo sigue ahí, es un tema que dejó el gobierno pasado y es un adeudo que es institucional, que ahora ya es reconocido, pero esperamos que haya mejores situaciones financieras en el Estado para que se vaya abonado sobre ese adeudo, pero por lo pronto tenemos una entrega regular de recursos que nos permite trabajar con más certeza y tranquilidad”.

Asimismo señaló que no hay fecha para que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) abone a la deuda que dejó el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa de 2 mil 400 millones de pesos.

“El adeudo que dejó Duarte está pendiente, lo reconoce el Gobierno del Estado y nosotros, hay una situación financiera en el Estado que les ha impedido pagarnos esa suma”.

Ladrón de Guevara, al ser cuestionada sobre si confía que antes de finalizar el año pudiera haber algún abono al adeudo histórico, respondió que el gobierno del estado tiene deudas al por mayor.

“Yo no sé, yo no tengo idea de cuál sea la situación financiera total del estado, el estado tiene que enfrenar pendientes con el sector salud, pendientes con el sector educativo, el agro, empresarios. Yo no sé cuánto tiempo llevará para que se den esos recursos a la Universidad, pero institucionalmente los seguiremos cobrando”.