No existen elementos para juicio político contra Winckler: Sergio Hernández

Redacción.- Sergio Hernández Hernández, coordinador de la fracción legislativa del PAN, aseguró que no existen elementos para un juicio político en contra del fiscal General del Estado, Jorge Winckler, por lo que el Anteproyecto de Punto de Acuerdo presentado por el PRD, PRI y MORENA se quedará en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

“Es una medida exagerada, pero me queda claro que fue un comentario políticamente incorrecto, sin embargo para el juicio político hay causales específicas y no están, no hay pruebas y yo creo que

es un tema que se quedara en la Junta de Coordinación Política.”

En entrevista, el legislador panista explicó que si llegará a la Comisión de Justicia de Gobernación “también tendría que armarse un expediente, el cual no podrá tener viabilidad, porque en el

juicio político tiene que haber argumentos, pruebas para configurar para su remoción”.

Será hasta el lunes cuando se estudie “pero no podemos por unas declaraciones hacer juicio político contra alguien, se tiene que configurar un delito”.

Hernández Hernández, descartó también la comparecencia del fiscal Jorge Winckler, “estamos por hacer la segunda vuelta de la reforma constitucional para llamarlos a comparecer a todos los entes

autónomos”.