No existen los derechos sexuales ni reproductivos de las mujeres: FNF

Redacción.- El Frente Nacional por la Familia (FNF), a través de un comunicado, dio a conocer, que entregaron a la LXIV Legislatura, “evidencia técnica, científica y jurídica para demostrar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha procedido de manera dolosa al presentar un informe cuya argumentación no corresponde a la naturaleza jurídica de la “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, con el único propósito de imponer el aborto a libre demanda en la Legislación de Veracruz.”

Añaden, además que “el aborto no es un derecho de las mujeres, que no existen los derechos sexuales y reproductivos, que el aborto es un delito, tipificado como tal, en todas las legislaciones del país, que Veracruz fue el primer estado de México en que no se criminaliza a las mujeres que abortan y que despenalizarlo es inconstitucional, porque el artículo 4° de la Constitución de Veracruz protege la vida desde la concepción.”

También consideran como traición a millones de veracruzanos, aprobar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto.

Por esta razón, anuncian una movilización programada para el 23 de agosto en la ciudad de Xalapa, “a fin de patentizar a nuestros gobernantes, que los veracruzanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra cultura de paz y respeto a la vida.”

“Será Veracruz noticia, no por los homicidios, secuestros, por los políticos corruptos o mujeres cobardemente asesinadas, Veracruz habrá de ser noticia y referente mundial, en la defensa de la vida y de la familia.”