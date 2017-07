No han aumentado los secuestros en el estado: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares descartó que Veracruz sea el estado del país que ocupa el primer lugar en número de secuestros, tal como diera a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“No es así, no es así, lo que sucede y yo lo he comentado ya en varias ocasiones es que Veracruz registran, a partir de que yo llegué, se registran todos los delitos que se cometen, no ocultamos absolutamente nada, ocultar sería, en primer lugar, engañarnos nosotros mismos y no tener elementos reales para planear las acciones que llevamos a cabo”.

Dijo además que “la incidencia delictiva se debe medir por el número de habitantes, no es lo mismo la incidencia delictiva en un estado con 500 mil habitantes o un millón de habitantes que en un estado con 8 millones de habitantes, entonces la incidencia delictiva se mide por 100 mil habitantes, no en números absolutos, por fortuna no es así, hay un problema grave de inseguridad, lo reconozco y estamos combatiéndola y estamos trabajando muy firmemente para resolver”.

Confirmó que en el estado el problema de inseguridad es grave y que su gobierno está trabajando firmemente en resolverlo.

Además manifestó, con respecto a los 88 secuestros en el estado, cifra que lo coloca arriba de Tamaulipas, según los indicadores del SESNSP:

“Tamaulipas tiene 3 millones de habitantes, nosotros tenemos más de 8. Si ustedes hacen el análisis por cada 100 mil habitantes tiene mucho más Tamaulipas que Veracruz, pero aquí el problema es no compararnos con otros, el problema es bajar nosotros la incidencia y llegar a niveles que no afecten a la población, ese es el objetivo, yo no estoy en competencia”.

Anunció que “lo que quiero es que seamos más eficientes en materia de seguridad, yo creo que en diez días haré anuncios importantes en materia de equipamiento, de adquisición de tecnología, no lo quiero adelantar porque quiero tener seguro el dinero.”

“Realmente recibimos el sistema de Seguridad Pública en situación de desastre como todo lo que recibimos y a ocho meses estamos apenas juntando recursos, haciendo reservas, haciendo economía para poder comprar patrullas, para poder mejorar sistemas de radiocomunicación, para poder mejorar sistemas de vídeovigilancia, pero no estamos cruzados de brazos.”, finalizó.