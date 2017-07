No hay avances en pago de adeudos: COPARMEX Xalapa

Redacción.- Luis Sánchez Dávila, presidente de la COPARMEX delegación Xalapa, reconoció que a más de siete meses de que entró la nueva administración no se han podido establecer las mesas de trabajo para el pago de los adeudos pendientes con los empresarios veracruzanos.

El representante empresaria, en conferencia de prensa, previo a la reunión de sus socias con la directora de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Rosa Aurora Azamar Arizmendi, indicó que si bien se habían solicitado estas mesas que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares había aceptado, no se han establecido.

Adelantó que en una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alejandro Zairick Morante, para abrirse un canal de dialogo con el gobierno para atender este tema de los adeudos.

“Pero se le está exigiendo, no se ha dejado de solicitar, ahorita se volvió a abrir la comunicación, es el primer paso para saber si van a cumplir o no, sin comunicación no podemos resolver los problemas, si empezamos a atacar no vamos a resolver los problemas”.

Sánchez Dávila indicó que en el tema de las compras, los han invitado a comités para proveer bienes y servicios, por lo que se está haciendo un nuevo padrón de proveedores confiables.

Asimismo, señaló que las compras, aunque mínimas que se han hecho en este año se han pagado puntualmente.

“Por lo mismo que nosotros no tenemos muchas ventas a gobierno del estado en este año no tengo el dato cierto, pero me dicen que han pagado, posiblemente se han tardado como cualquier gobierno, pero sí ha habido compras”.