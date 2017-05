¡No le saques López Obrador! ¡No le saques lagarto!: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, a través de un vídeo en redes sociales, retó, una vez más a, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de MORENA, a debatir este domingo por la noche: “¡No le saques López Obrador! ¡No le saques lagarto!”.

Y es que este sábado, López Obrador se burló de las recientes declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien acusó al aspirante presidencial de formar parte de la delincuencia organizada: “¡No manches Yunes, serénate!”.

La respuesta del mandatario no se hizo esperar, y señaló que los discursos del tabasqueño en Veracruz cada día son más violentos y “lo pintan de cuerpo entero. No propone nada para resolver los problemas de nuestro estado: la inseguridad, el desempleo, los problemas graves de pobreza que tenemos en Veracruz”.

Dijo que sólo viene a ofenderlo, agredirlo “a decir mentiras acerca de mi persona, a lastimar a mis hijos, a eso viene. Ya en varias ocasiones lo he convocado a debatir, para que frente a frente me diga lo que me tiene que decir y yo le responda lo que debo responder”.

Y adelantó las preguntas que le hará, de aceptar el debate:

1°. Le pregunto ¿De qué vive?

2°. ¿Cuánto pagó de impuestos en los años 2015 y 2016?

3°. ¿En qué trabajan sus hijos mayores de edad?

4°. ¿Cómo resolvería el problema de seguridad pública que vive México?

5°. ¿Por qué agrede López Obrador a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército y a la Marina?

6° ¿Por qué defiende a los huachicoleros, a los que roban combustible?

7°. Ha dicho que la seguridad pública se resolverá sentando a la mesa a todos los actores que participan en el problema. Le pregunto si va a sentar también a la mesa a los cárteles de la delincuencia organizada.

8°. Le pregunto si recibe dinero de la delincuencia organizada para sus actividades públicas y privadas.

9°. Le pregunto ¿Cuántas recaudadoras además de Eva Cadena y Delfina Gómez tiene? Tiene varias más, las voy a dar a conocer.

10°. Le pregunto por último ¿Cuánto le dio Javier Duarte para la campaña de 2016? y ¿Cuánto le dio en años anteriores?