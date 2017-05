No me reúno con corruptos: AMLO

Redacción.- Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), señaló los diferentes bienes y residencias del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ante cientos de militantes y simpatizantes que logró reunir durante una gira en el municipio de Zongolica.

El líder de MORENA, dijo que era una ofensa para los habitantes de ese municipio el escuchar las propiedades de Yunes Linares que posee en el extranjero, no obstante el pueblo de Veracruz debe saber y no dejarse engañar.

“Felipe Calderón le entregó el ISSSTE y ahí defraudó a los maestros y hay una denuncia por ese fraude, luego se pasa al PAN, en toda su trayectoria se ha hecho inmensamente, Yunes tiene un departamento de lujo en Nueva York, otro en Miami, otro en Europa, tiene una casa en Boca del Río que es una mansión que no la tiene ni Obama, un hijo suyo es presidente municipal, otro senador de la República y este ahora es candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz, es una monarquía”.

Reiteró que el gobernador panista, tiene dos denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR), por enriquecimiento ilícito, las cuales no se les dan curso por un acuerdo que sostiene con el presidente, Enrique Peña Nieto.

“Yo no soy alcahuete de nadie y menos cómplice, siempre digo lo que pienso, grabaron a una candidata de Morena recibiendo dinero, dinero que le dijeron que era para mi, los videos se los llevó a Peña, que bajo, es lamentable que el pueblo esté representado por una persona como Peña, a mi me pueden llamar peje pero no lagarto, no lucho por poder ni dinero sino por principios”.

Asimismo, rechazó conocer al ex gobernador Javier Duarte y que haya recibido dinero de éste tal y como se ha señalado, “no me reúno con corruptos como Duarte ni como Yunes, hoy es mi último día que estoy en Veracruz, Yunes ha dicho que soy parte de la delincuencia organizada, no manches Yunes, tranquilo, ahora quiere debate conmigo, le digo zafo, vengo a Zongolica y tengo mi cartera, si me pongo a debatir con Yunes la pierdo, es un ladrón, lo digo para que no nos dejemos engañar, no es un asunto de Yunes, ese me sirve de ejemplo, para demostrar que son lo mismo el PRI y el PAN”.